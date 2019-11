Suicidio assistito, la Consulta: «Non è punibile chi interviene per `fermare` le sofferenze»

Massa - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.



Si tratta di una sentenza storica che sancisce l’esistenza del diritto di una persona malata di chiedere l’aiuto medico al suicidio. E il corrispondente dovere del nostro paese, attraverso il sistema sanitario nazionale, di garantire questo diritto.



"Una sentenza profonda - commentano i Radicali italiani - ispirata ai precedenti in materia di aborto e di fecondazione assistita: la durata del metodo, delle battaglie che chiedono risposte di Diritto ai grandi temi della vita è la forma dei nostri luoghi del fare politica, delle persone che li animano. Grazie allora all’Associazione Luca Coscioni e a tutti coloro che con noi si sono mobilitati in questi anni per essere più liberi".



A sollevare l'incostituzionalità della norma che punisce l'aiuto al suicidio erano stati i giudici milanesi nel processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo. Nell'ottobre 2018 dinanzi alla Corte D’Assise di Massa, Cappato si era inoltre presentato per il primo atto del processo “Davide Trentini” dopo essersi, come nel caso di Dj Fabo, autodenunciato. Lui e Mina Welby saranno chiamati a rispondere del reato di istigazione e aiuto al suicidio, sotto forma di concorso, fornito all’ex barista toscano.