Massa - Si chiamano Residenze Sanitarie Assistenziali e in Italia sono state introdotte a metà degli anni novanta per ospitare persone non autosufficienti che non possono essere assistite dai propri famigliari. Mentre le case di riposo possono ospitare persone parzialmente autosufficienti, questo genere di strutture, di tipo non ospedaliero ma comunque a impronta sanitaria, accolgono per un periodo variabile che può andare da poche settimane al tempo indeterminato le persone che necessitano di specifiche cure mediche e di una articolata assistenza. In questi tempi di emergenza sanitaria sono particolarmente sotto la luce dei riflettori perché ospitano i soggetti più fragili in caso di contagio al Covid-19. E ovviamente la preoccupazione maggiore proviene dai parenti delle persone ospitate, che da più di un mese non possono né vedere i propri cari, né accertarsi che tutte le procedure necessarie alla loro protezione siano rispettate. E poi ci sono diversi tipo di Rsa, quelle di tipo pubblico come Casa Ascoli, e quelle di tipo privato, seppur convenzionate con la Ausl, come Villa Andrea.

Proprio a Villa Andrea, struttura che si trova ai piedi dell'ospedale vecchio di Massa – attualmente in fase di parziale ripristino (foto in basso) – venerdì è venuto a mancare un uomo di 90 anni risultato positivo al Covid-19. L'Ausl ha realizzato un sopralluogo per verificare il rispetto di tutte le procedure necessarie a isolare i pazienti affetti da coronavirus e il controllo sembra essere andato a buon fine. Ora si tratta di attendere l'esito del secondo giro di tamponi realizzato nella Rsa, considerando che il primo ha dato esito positivo per 3 dei 29 ospiti che si trovano all'interno della struttura. Il direttore di Villa Andrea, Mario Natale, ha accettato di raccontare le difficoltà che vivono questo genere di strutture in questo momento di pandemia.

Direttore, in che modo state gestendo questa emergenza?

Da quando abbiamo riscontrato tre casi di positività al Covid-19 abbiamo realizzato una sorta di reparto a parte che ci ha permesso di isolare i pazienti positivi. L'Ausl ieri (venerdì) ha fatto un controllo; una commissione è venuta nella struttura per verificare la situazione e controllare le procedure messe in atto nella nostra residenza.

Un controllo che è andato a buon fine?

Sì. Le procedure che seguiamo sono quelle indicate dalle linee guida della Regione Toscana e dal Servizio Sanitario Nazionale.

C'è chi solleva il problema degli infermieri, che spesso curano sia i pazienti non positivi al virus, che quelli positivi. Non c'è in questo caso la paura di trasmettere il Covid-19?

La paura del contagio c'è sempre. Chiaramente adottando tutte le misure di prevenzione la situazione viene considerata sicura.

Al momento non può entrare nessuno nella struttura?

Siamo chiusi al pubblico dal 3 di marzo.

Dove avete trovato i dispositivi protettivi?

Come tutte le strutture private abbiamo avuto difficoltà nel reperirli, specialmente all'inizio. Nel momento in cui abbiamo avuto i primi casi di positività l'Ausl ha iniziato a passarci del materiale, il minimo possibile. Poi ci siamo attrezzati per conto nostro.

Ricevete dispositivi dall'Italia o dall'estero?

Per quanto riguarda le tute abbiamo ancora problemi. Ne abbiamo ordinate 40 pagandole 16 euro l'una. Per quanto riguarda le mascherine il precedente ordine ci è costato molto. Ogni Ffp2 l'abbiamo pagata circa 9 euro.

Ma questi materiali sono di tipo usa e getta?

Si, bisogna buttarli per forza dopo il loro utilizzo, sia le mascherine che le tute. Quindi 100 mascherine le abbiamo pagate 900 euro, 40 tute 672 euro. Più ovviamente il costo dell'Iva.

E sono sufficienti a coprire i fabbisogni della struttura?

No, purtroppo. Ci vogliono 20 mascherine al giorno. Ora tramite la Protezione Civile siamo entrati in contatto con un altro fornitore che fortunatamente ci farà arrivare 1000 mascherine pagandole 3,19 euro più Iva. Mille ne abbiamo pagate 3891 euro. Abbiamo anticipato l'acconto per far partire l'ordine e prima che l'ordine parta devo saldarlo.

Che cosa serve oggi a una struttura come quella che gestisce lei? L'emergenza sanitaria mostra che la salute non può limitarsi ad essere trattata a livello privatistico

Serve un aiuto da parte dell'Ausl per almeno i dispositivi protettivi. Siamo disposti a comprarle ma ci servirebbero dei canali garantiti per l'acquisto.

In questi giorni l'ospedale che si trova sopra Villa Andrea è in fase di ripristino

Mi è stato detto che stanno facendo delle camere di cura intensiva nel caso in cui ci fossero nuove emergenze.