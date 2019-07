Sicurezza idraulica, Italia Nostra:«Canal Magro `intasato` dalle erbacce»

Massa - «Signor Sindaco, le previsioni del tempo per questa settimana annunciano piogge sparse un po’ per tutto il Paese compresa la nostra zona dove, anche per esperienza, potrebbero assumere il pericoloso aspetto della “Bomba d’acqua”». A lanciare l'allarme è la sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra. «Per per questo – evidenzia l'associazione ambientalista al primo cittadino Francesco Persiani – ci rivolgiamo a Lei e al Consorzio di Bonifica Toscana Nord perché il letto del Canal Magro, che oggi risulta pieno d’erba e arbusti, venga ripulito al più presto per non creare ostacoli al flusso delle acque».



«Sempre in relazione alla sicurezza idraulica del Canalmagro-Fescione – prosegue Italia Nostra – ricordiamo che a suo tempo esistevano, ma crediamo esistano anche oggi, tre casse di laminazione servite da paratoie idrauliche-elettriche che in caso di piena pericolosa dovrebbero deviare il maggior flusso. Purtroppo questo sistema introdotto solo qualche anno fa, non é mai entrato in funzione sembrerebbe per un mancato allacciamento alla rete elettrica e per non avere mai predisposto del personale per far aprire le paratoie manualmente quindi sono sempre state e rimangono inutilizzate. Nella speranza di un positivo riscontro porgiamo distinti saluti».