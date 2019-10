Sanac, oggi il tavolo in prefettura. Graziani: `Vogliamo risposte`

Massa - Oggi, lunedì 7 ottobre, alle 15 è previsto l'incontro urgente sulla vertenza Sanac convocato dalla Provincia di Massa Carrara a palazzo Ducale. Attorno al tavolo si troveranno sindacati, Rsu, lavoratori, i rappresentanti delle istituzioni locali ossia i Comuni di Massa Carrara, la Provincia stessa e la Prefettura. L'invito era inoltre rivolto ai consiglieri regionali e ai parlamentari eletti nella provincia apuana. Un'iniziativa per tenere alta l'attenzione sulla vicenda che coinvolge 120 lavoratori diretti dello stabilimento di Massa e le loro famiglie ma che riguarda l'intero tessuto sociale ed economico di un territorio in crisi da decenni.



"Ci aspettiamo delle risposte o almeno delle informazioni concrete sulla data dell'incontro al Ministero dello sviluppo economico che ormai stiamo chiedendo a squarciagola da mesi – dichiara il segretario Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani -. Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione che resta ed è tanta anche dopo le promesse e l'incontro al Ministero del lavoro per la firma della Cassa integrazione. Anche in quella sede non ci hanno dato informazioni certe sulla convocazione del tavolo al Mise". L'incontro a Palazzo Ducale, teme il sindacalista, rischia di non avere effetti immediati.



"Discutere e approfondire è sempre utile così come far sentire la nostra voce nelle sedi di Roma tramite i nostri parlamentari eletti, se saranno presenti – incalza Graziani -. Ora, però, è il momento di raccogliere i frutti dei sacrifici fatti dai lavoratori in questi mesi. Se non ci saranno, dovremo pensare a mettere in campo altre azioni". Sul piatto c'è già la proposta del sindaco Francesco Persiani di andare a Roma tutti insieme a protestare: "Una soluzione possibile – conclude Graziani – ma a questo punto ogni scelta deve essere presa in maniera collettiva, dai lavoratori e con i lavoratori. Non possono essere calate dall'alto, né dai sindacati né dalle istituzioni. Se domani non avremo risposte, valuteremo con i dipendenti Sanac le prossime azioni da mettere in campo".



