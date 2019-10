Sanac, c´è la convocazione del Mise: incontro fissato per il 13 novembre

Massa - Si è tenuto oggi il tavolo istituzionale legato alla vicenda Sanac. Ecco quanto è emerso. "Durante lo svolgimento del tavolo istituzionale convocato per approfondire gli sviluppi sulla vicenda Sanac si è preso atto positivamente della proroga relativa all’offerta di acquisto da parte di Arcelor Mittal al 20 dicembre prossimo nonché dell’accordo sulla concessione della cassa integrazione. E’ altresì emersa, da parte dei soggetti partecipanti al tavolo, l’esigenza di convocazione del tavolo istituzionale presso il Mise. In seguito anche alle richieste dei giorni scorsi, durante la riunione è pervenuta la notizia da Roma della convocazione già auspicata e richiesta del tavolo istituzionale a Roma per il giorno 13 novembre prossimo. A questa riunione il territorio unitamente chiederà certezze per gli occupati e per il futuro dello stabilimento di Massa".



A firmare il documento: il Prefetto di Massa Carrara Dott. Paolo D’Attilio, il Presidente della provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti, il Consigliere per il Lavoro del presidente Rossi Gianfranco Simoncini, il Sindaco di Massa Francesco Persiani, il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, l'On. Martina Nardi, l'On. Cosimo Maria Ferri, il Consigliere regionale Giacomo Bugliani, il Consigliere regionale Giacomo Giannarelli, il Segretario Cisl Toscana Nord Andrea Figaia, il Segretario Uil Toscana Nord Franco Borghini, il Segretario provinciale Cgil Paolo Gozzani, il Segretario provinciale Femca Cisl Stefano Tenerini, il Segretario provinciale Uiltec Massimo Graziani, il Segretario provinciale Filctem Cgil Nicola Del Vecchio, le Rsu Sanac Emanuele Manfroni e Paolo Faggioni.