Rsa Ascoli e Pelù, gli operatori: «Tranquillizziamo i familiari dei nostri ospiti e ringraziamo il direttore Biselli»

Massa - Riceviamo e pubblichiamo dagli operatori delle Rsa Ascoli e Pelù di Massa.



Cari concittadini,

da quando il terribile virus si è diffuso in Italia e nel mondo stiamo condividendo con voi

e con i nostri anziani paure, smarrimento, fragilità, bisogno di sostegno, di speranza e di amore. Con tenacia e coraggio ci siamo dedicati alla cura e servizio dei nostri anziani, che da sempre sono la nostra comunità e seconda famiglia, ma che ancora di più ci siamo preoccupati di custodire mentre arrivavano da ogni parte di Italia notizie allarmanti di contagi e di morti. È stato un momento difficilissimo e delicato che ha tuttavia rafforzato la nostra attenzione, il nostro comune impegno, la nostra volontà di difendere e proteggere i nostri anziani sotto la guida del nostro direttore Ermanno Biselli. Fino ad oggi siamo stati in silenzio ma ora a lui sentiamo in questo momento il bisogno di dire il nostro "grazie" e intorno a Lui vogliamo stringerci per continuare il nostro cammino, nella speranza che possa continuare per tanto tempo. Noi che lavoriamo all’Ascoli da anni ma anche gli operatori che da un anno lavorano alla nuova Rsa Pelù ne apprezziamo la competenza, l'umanità, la disponibilità, il sorriso; ci ha guidato, seguito, ripreso, incoraggiato, tutelato e continua a farlo con contagioso entusiasmo e fiducia. Da ultimo vogliamo rassicurare i familiari dei nostri anziani e tutta la comunità cittadina perché non si facciano turbare da notizie e allarmismi ingiustificati, ogni tanto diffuse, e perché siano certi che i nostri cari anziani sono in buone mani.