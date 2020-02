Massa - A Massa per fare due compere ma non per firmare autografi. Toccata e fuga nel capoluogo di provincia per l'artista Renato Zero. Quando lo shopping chiama, la celebrità risponde, così ieri mattina Zero ha fatto tappa a Massa, in un noto negozio di abbigliamento di piazza Aranci.



A sbirciare fuori dalle vetrine giornalisti, fotografi e curiosi. Ma soprattutto fan, per niente deluse nonostante l'artista non si sia concesso per foto o autografi.