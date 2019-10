Piste ciclabili e ambiente: Massa dice «sì» alla mobilità sostenibile

Massa - Dopo essere stata votata all’unanimità dalla commissione Lavori pubblici, la mozione sul Biciplan (Piani urbani della mobilità sostenibile) ha ottenuto pieno consenso (22 voti a favore su 22 votanti) anche dal Consiglio comunale. La mobilità sostenibile e la realizzazione di assi ciclo-pedonali sono due degli obiettivi dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani inclusi nelle linee programmatiche tramite la realizzazione di varie piste ciclabili in città, la litoranea e il collegamento tra il centro di Massa con la costa e con i quartieri anche con forme di bike sharing.



In quest’ottica si inserisce la mozione, in parte emendata dalla maggioranza, che ha lo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico, limitare fenomeni di congestionamento del traffico con conseguenze sicuramente positive per i cittadini e l’ambiente e favorire l’insediamento di una vera rete viaria ciclabile.



Chiari gli impegni chiesti all’amministrazione che già dall’insediamento, tramite il settore Lavori pubblici di Marco Guidi, ha messo mano a progetti per promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi alternativi alle auto. «Proprio per questo – fa sapere Palazzo civico – sarà attivato ogni percorso amministrativo oltre che politico affinché il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Toscana, ciascuno per le proprie competenze, mettano a disposizione dell’ente comunale, le risorse previste per il completamento della ciclovia Tirrenica, il cui percorso attraversa anche la costa del comune di Massa».



Si tratta di un percorso ciclabile da oltre 500 chilometri in Toscana, che potrebbe portare benefici anche sotto il profilo dell’offerta turistica; sul comune di Massa sarà realizzata sul Lungomare, da Cinquale a Marina di Carrara andando a proseguire la ciclovia degli altri due territori.



«Altri nuovi percorsi ciclabili – prosegue il Comune – saranno inseriti nel Programma delle opere pubbliche 2020-2022. Inoltre l’impegno dell’amministrazione sarà quello di realizzare nel corso del 2020 stazioni di bike sharing in più punti della città in modo da favorire l’uso di biciclette. Per maggiormente incoraggiare l’uso della mobilità sostenibile e ciclabile, l’amministrazione andrà a redigere e approvare nel corso dell’anno 2020 un piano urbano della mobilità ciclistica, con le previste forme di partecipazione e avvierà una collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e campagne informative sui vantaggi per l’ambiente e la salute».



«Come amministrazione comunale, vogliamo dare un segnale importante e di cambiamento per quanto riguarda le politiche di mobilità sostenibile rimettendo al centro dell’azione amministrativa la sostenibilità ambientale e le nuove e diverse mobilità – commenta l'assessore Guidi - negli ultimi anni sono state eliminate piste ciclabili esistenti, mentre la sfida che vogliamo intraprendere è di incrementare i percorsi. Per questo, come amministrazione, abbiamo chiesto che nella mozione fossero inseriti impegni precisi».



(foto: repertorio)