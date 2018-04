Lavoro, Nardi (Pd): interrogazione parlamentare sulla crisi del Nuovo Pignone

Chiesto anche un tavolo alla Regione per discutere dei problemi apuani. "Il timore è che la vicenda di Massa Carrara possa avere a che fare con il potenziamento con il sito di Piombino"

Massa - Un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di occuparsi della Nuovo Pignone di Massa Carrara, per capire se la crisi delle ditte che lavorano in appalto e subappalto per la ex Ge, abbia a che fare con il potenziamento della Nuovo Pignone di Piombino. L’interrogazione sarà depositata a giorni dalla deputata Pd Martina Nardi, che intanto chiede al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi un incontro a Massa, per un confronto immediato sulla vicenda



“Chiedo al presidente della Regione un confronto immediato sulla questione del Pignone; un confronto pubblico- dice Martina Nardi- In merito alla vicenda di Piombino, per capire quanto la crisi del Pignone a Massa Carrara derivi dal potenziamento dell’azienda fuori dalla nostra provincia. Contemporaneamente presenterò una interrogazione parlamentare per far sì che il Governo metta la testa sui problemi del sito di Massa”



L’onorevole Nardi si riferisce agli ultimi accordi presi da Regione, Autorità Portuale del mar Tirreno settentrionale e Nuovo Pignone all’interno dell’area della Darsena Nord, per consentire l'insediamento di assemblaggio moduli industriali di Nuovo Pignone, società del gruppo Baker Hughes, a GE company (Bhge), nel Porto di Piombino.



“Non vorrei- prosegue Martina Nardi- che i problemi della BCube, azienda a cui la Nuovo Pignone di Massa ha appaltato numerosi servizi, derivino dalla mancanza di nuovi investimenti nel Pignone apuano. Troppe ditte stanno soffrendo in questi mesi, troppi esuberi, troppe procedure di licenziamento avviate, per uno dei settori più floridi del nostro territorio. C’è un non detto, in questa vicenda, che mi preoccupa. Per questo chiedo la costruzione di un tavolo con la Regione e le istituzioni locali, da convocare al più presto”.