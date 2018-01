La risposta di Gaia alla manifestazione contro l´autostrada dell´acqua

"Un'occasione per rilanciare i finanziamenti pubblici in questo settore per mantenere sostenibili le tariffe agli utenti"

Massa - "Chiariamo bene che per noi la priorità è effettuare gli investimenti necessari nei tre ambiti chiave della nostra gestione: la depurazione delle acque per garantire la balneabilità del mare, la posa delle fognature dove mancanti per la salvaguardia dell'ambiente e delle condizioni igieniche delle abitazioni e infine la ristrutturazione della rete acquedotto, con la riduzione delle perdite per garantire l'erogazione costante di acqua potabile e il più possibile di qualità - ha fatto sapere tramite una nota Gaia Spa - L'"Autostrada dell'acqua", così come definita sui media, è un progetto molto complesso in corso di elaborazione da parte della Regione Toscana e dell'Autorità idrica Toscana, di cui si stanno definendo ancora molti aspetti, prima di diventare operativa".



"In generale Gaia Spa ne condivide gli obiettivi dichiarati, ovvero assicurare l'approvvigionamento idrico in tutto il territorio, in un futuro sempre più coinvolto dai cambiamenti climatici. Questo è un tema fondamentale perchè consente di dare sicurezza all'utente di non vedere mai mancare una risorsa irrinunciabile come l'acqua, anche nei periodi critici - ha aggiunto - Occorre precisare che siamo ancora nella fase dello studio di

fattibilità del progetto. Successivamente, qualora questa fase dovesse concludersi positivamente e il progetto rivelarsi concretamente attuabile, ovviamente le amministrazioni e gli enti interessati saranno coinvolti nel dibattito sull'opportunità circa la sua realizzazione".



La nota si è conclusa: "L'autostrada dell'acqua è un programma di vaste dimensioni, che guarda a una prospettiva di medio- lungo periodo e presuppone un impiego di risorse che per la loro dimensione sarebbe auspicabile che siano un'occasione per rilanciare i finanziamenti pubblici in questo settore per mantenere sostenibili le tariffe agli utenti".