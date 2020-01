La centralina che monitora l´aria si trova in una strada chiusa al transito dei tir

Massa - Una sola centralina per monitorare la qualità dell'aria di Massa. E' posizionata in via Marina Vecchia e ogni mattina alle 7 fa dei rilevamenti: può considerarsi sufficientemente rappresentativa della qualità dell'aria che respiriamo? Se lo chiede il collettivo Massa Città in Comune che in una nota spiega: "Le rilevazioni dell'unica centralina Arpat che verifica della qualità dell'aria, certificano che a Massa non ci sono problemi. Noi purtroppo non siamo di questo avviso, perché a differenza della centralina, siamo soliti vivere in aree dove il traffico, anche pesante, domina le nostre vite. La centralina attualmente è posizionata presso la Fondazione Pelù e ogni mattina alle 7 fa le sue rilevazioni. I soli due sforamenti in Pm10 si sono avuti il 1 Gennaio, cioè dopo una notte di fuochi di artificio, e venerdì 3 Gennaio".



I dubbi del collettivo riguardano il fatto che la strada in questione non è soggetta al transito dei mezzi pesanti: "Dunque la qualità dell'aria a Massa peggiora quando si fa festa e non nel quotidiano passaggio di mezzi pesanti che tutti noi subiamo lungo l'Aurelia e Via Carducci. Fa strano sapere che non ci siano centraline che monitorano la qualità dell'aria nelle zone dove maggiormente si verifica la mobilità dei camion. Massa è un luogo unico per cui tumori al polmone e malattie alle vie respiratorie evidentemente non sono frutto anche della presenza di veicoli inquinanti nelle nostre strade".



"Sarà per questo che la destra di Persiani porta avanti una politica di invasione delle auto nel centro città a cui accompagna la creazione costante e continua di parcheggi anche con previsioni di opere faraoniche pensate dall'avvocato Guidi. Hanno il supporto ancora una volta dei dati Arpat, come accaduto per il bivacco Aronte e l'asilo del Mattatoio. Non possiamo però non rilevare come Arpat dia la sensazione, almeno a Massa, di non essere un Agenzia a difesa dell'ambiente. Come mai la centralina non è posizionata laddove l'incidenza del traffico di mezzi pesanti è maggiore come Piazza Liberazione o Piazza Stazione? La Fondazione Pelù riceve un contributo per il posizionamento della centralina all'interno della sua proprietà?"



Da qui l'appello del collettivo rivolto alle istituzioni: "Abbiamo già chiesto al nostro gruppo regionale di Si-Toscana A Sinistra di presentare un'interpellanza sul tema, sia per avere risposte a queste domande sia per ottenere nel breve periodo delle centraline mobili per un monitoraggio più completo della qualità dell'aria che respiriamo. Facciamo appello a tutte le istituzioni locali, competenti in materia di tutela della salute, di impegnarsi per migliorare la qualità della nostra aria migliorandone il monitoraggio; un posizionamento che passa da Piazza del Mattatoio a Via Marina Vecchia non sembra mostrare sensibilità ambientale e tutela della salute pubblica".