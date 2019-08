Il Serd sulla spiaggia: 158 alcoltest, il 69% positivi. «Preoccupante»

Massa - Il progetto “Sos Unità mobile” è nato per sensibilizzare e informare la popolazione, in particolar modo le fasce giovanili, rispetto ai rischi psicofisici, legati all’assunzione di dosi eccessive di alcol, e all’uso di alcol alla guida. L’appuntamento a Marina di Massa, nella notte tra il 22 e 23 agosto di fronte ad un noto locale della costa, ha confermato che iniziative come quella del SerD Zona Apuane in collaborazione con le amministrazioni comunali, Comunità terapeutica Brugiana e Croce rossa italiana vanno consolidate.



Va proprio in questa direzione l’impegno dell’assessore al sociale Amelia Zanti in collaborazione con il dottor Maurizio Varese, direttore Area Dipendenze Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, e con gli altri enti. Preoccupanti, infatti, i risultati seppure vanno tenuti in considerazione sia il fatto che l’etilometro utilizzato dai volontari non fosse omologato dal punto di vista legale, quindi con un margine di errore di qualche frazione di decimale, e il contesto non ufficiale, ma molto informale. Del resto la finalità era di informare e sensibilizzare.



“Dal punto di vista numerico possiamo dire che la serata è andata bene perché sono stati effettuati molti test; purtroppo i risultati non ci rincuorano e ci fanno capire che c’è ancora molto da lavorare anche perché alcuni avevano bevuto alcolici ancora prima di entrare nel locale – dichiara l’assessore Zanti – si sono fermati ragazzi giovanissimi, hanno fatto molte domande dai limiti di legge ad informazioni sui vari alcolici al perché i test possono essere così diversi da una persona all’altra. Dobbiamo impegnarci per potenziare questi progetti rendendoli più continui perché l’informazione e la prevenzione, soprattutto rivolte ai più giovani, sono fondamentali”.



“E’ un’indagine da prendere con la dovuta cautela considerato il contesto” precisa il dottor Varese, “sono risultati che poi uniremo a quelli ottenuti per le iniziative a Cinquale e Marina di Carrara, ma i dati emersi nel corso della serata a Marina di Massa sono preoccupanti sia per la percentuale di positivi sia perché poco meno della metà aveva un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per la guida. Inoltre il 25% dei positivi aveva un tasso alcolemico indicativo di uno stato di vera e propria intossicazione da alcol (>0.8 – 1 %), con una punta oltre il 3,7%, valore soglia del coma etilico. Da non sottovalutare il fatto che quasi la totalità dei minorenni testati sono risultati positivi: anche se il campione è molto esiguo, il dato è indicativo del fatto che i minori possono avere libero accesso alle bevande alcoliche. Alla luce di questi dati dobbiamo riflettere sulle misure da mettere in campo tutti insieme: Asl, comuni, Prefettura, ma anche i gestori dei locali da cui serve maggiore collaborazione sia nel non somministrare bevande alcoliche ai minorenni sia nel favorire la vendita di acqua che aiuta a reidratare l'organismo".



Risultati

Sono stati effettuati 158 alcoltest con misuratore elettronico: sono stati testati 99 soggetti di sesso maschile (63%) e 59 di sesso femminile (37%). Il 69% delle persone è risultata positiva all’alcoltest (TA > 0), di cui il 73,7% uomini e il 61% donne; il restante 31% è risultato negativo (TA=0). Tra i soggetti testati anche 14 minorenni (6M e 8F) di cui 12 sono risultati positivi (85.7%). Per quanto riguarda le alcolemie rilevate emerge che il 31% è pari a zero, il 29% è in un range tra lo 0,1-0,5 gr/lt, mentre quasi il 40% è risultato avere un tasso di alcolemia superiore allo 0.5 gr/lt, con valori preoccupanti al di sopra dello 0.8 gr/lt (25.3%). Vale a dire che il 40% delle persone sottoposte al test, se fosse stato trovato alla guida di un veicolo, sarebbe andato incontro alla sospensione della patente. L’etilometro effettuato ad una ragazza, appena maggiorenne, ha registrato addirittura 3,73 gr/lt, un valore che si avvicina molto al coma etilico (indicativamente >4,0 gr/lt).