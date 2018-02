Il recupero delle colonie di Marina di Massa. Se ne parlerà a Confartigianato

Massa - Venerdì prossimo, 9 febbraio, alle ore 17presso la sede della Confartigianato Imprese di Massa Carrara in Via Massa Avenza 38/B in Massa, si terrà il convegno: “LA CITTÀ OLTRE: WORKSHOP E CONFRONTO SUL RECUPERO SOSTENIBILE DELLA ZONA COLONIE DI MARINA DI MASSA”.



Il progetto, elaborato dall’ Arch. Roberto del Sarto e dallo studente Mirco Taddeucci, ha come oggetto la riqualificazione dell’area di costiera di Marina di Massa che, oltre a rappresentare una potenziale opportunità per le Imprese, anche alla luce della promessa approvazione del nuovo regolamento urbanistico, consentirebbe di trasformare una zona che oggi versa in uno stato di imbarazzante degrado in una perla della Toscana.