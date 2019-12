Il presidente dell’Inps: «124mila euro? Le due orfane non devono nulla»

Massa - «Le due orfane non devono nulla. Non avremmo mai dato esecuzione a quell’atto». Lo ha dichiarato al Corriere della Sera il presidente dell’Inps Pasquale Tridico dopo la bufera scoppiata in seguito alla richiesta di 124mila euro dell’ente per pagare l'indennità di malattia e l'assegno di invalidità all'uomo ferito dalla furia omicida del padre, che nel 2013 uccise Cristina Biagi e poi si tolse la vita. Adesso dopo l’interessamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle ministre del Lavoro, Nunzia Catalfo, e delle pari opportunità, Elena Bonetti, parla il presidente dell’Inps.



«Era un atto dovuto – spiega Tridico – per evitare la prescrizione. Se non fosse stato emesso prima della prescrizione il responsabile sarebbe stato chiamato a rispondere di danni erariali. Ma noi di questo caso ce ne stavamo occupando da tempo». «Non so più come ripeterlo: quelle ragazze non avrebbero mai pagato quella cifra. Io lo so bene che cosa si prova nella loro situazione. Avevano la nostra massima comprensione».



Il presidente poi racconta la storia di sua sorella, anche lei vittima di femminicidio. «Mia sorella è stata uccisa da suo marito quando io ero ancora ragazzo, e quando omicidi così orribili non si chiamavano ancora femminicidi, non esisteva il termine». «Per me mia sorella era ben più di una sorella. Io sono l’ultimo di sette fratelli, lei era la primogenita. Per me alla fine era una seconda mamma».



Tridico ha annunciato poi di volersi incontrare col ministro Catalfo: «Sono certo che tutto questo clamore aiuterà la politica a trovare presto una soluzione. Ma la soluzione normativa – aggiunge –non è certo l’unica strada praticabile. Ci si può rivolgere all’Avvocatura e chiedere un parere interpretativo, che venga incontro al caso delle ragazze Loiola. Questo è un caso paradossale, l’ho già detto. Mi sembra evidente che in questo caso le vittime sono le figlie. Eppure la burocrazia ha finito con il far ricadere su di loro — in quanto eredi — la responsabilità di un padre omicida».