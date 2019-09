Il parco del Wwf di Ronchi rinasce: firmata la convenzione col Comune

Massa - Per la prima volta, il Comune di Massa e l’associazione Wwf Alta Toscana onlus hanno siglato una convenzione per la gestione del parco didattico dei Ronchi. Un obiettivo che l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani si era prefissata da tempo per “attestare la vicinanza ai gestori, ma soprattutto per dimostrare l’importanza del centro che è un patrimonio di tutti e non solo di Massa” come dichiarato dallo stesso primo cittadino.



La firma è avvenuta al termine di una conferenza del primo cittadino, dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi, del capo di gabinetto Daniele Pepe, del presidente del Wwf Alta Toscana Marcello Marinelli e del vicepresidente Gianluca Giannelli che da decenni si prende cura dell’area e degli animali.



“Abbiamo liberato 20mila animali e piantato 10mila arbusti, facciamo didattica, soccorso animali, ricerca scientifica e negli anni abbiamo investito sulle strutture – ha rimarcato Giannelli – dopo le problematiche con amministrazioni passate, per la prima volta un’amministrazione è vicina all’associazione, il parco è in splendida forma grazie al lavoro quotidiano e all’impegno dei volontari”.



“Abbiamo voluto mettere nero su bianco un percorso chiaro e trasparente condividendo scelte e responsabilità e mettendo a regime il centro didattico che è importante non solo sotto l’aspetto ambientale, ma anche culturale e turistico visto che è visitato da tantissime persone che arrivano anche da fuori città. Con la convenzione – ha detto il sindaco Persiani - il Comune rinnova la gestione all’associazione per i prossimi tre anni e, dal 2020 il contributo annuale passerà da 7 a 10mila con un apposito capitolo di spesa sul bilancio. Il Comune si impegna anche alla verifica delle alberature, una volta l’anno, a eseguire gli interventi necessari alla tutela dell’incolumità pubblica”.



L’assessore Guidi ha spiegato che “dopo la chiusura temporanea, al termine dell’intervento di ripristino della recinzione, entro fine mese il parco sarà riaperto; l’aver dedicato un apposito capitolo di spesa e non averlo inserito insieme agli altri parchi dimostra l’importanza che l’area dei Ronchi ha per questa amministrazione. La convenzione prevede l’apertura dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo estivo e dalle 9.00 alle 17.00 nel periodo invernale”.



Da parte sua, il Wwf Alta Toscana dovrà impegnarsi nella manutenzione ordinaria, organizzare attività divulgative mirate alla sensibilizzazione dell’ambiente e delle specie protette, predisporre visite guidate, fornire materiale didattico e scientifico. “Il centro di Massa è diventato centro di recupero delle tartarughe marine e delle tartarughe esotiche della Regione Toscana ed è uno dei pochi centri autorizzati dal Ministero dell’Ambiente in tutta Italia, per il territorio non può che essere un valore aggiunto” hanno aggiunto Marinelli e Giannelli.