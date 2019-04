Il centro storico come un giardino: torna `Massa in fiore`

Massa - Domenica con Massa in Fiore. Sboccia la primavera nel centro storico di Massa, dove domenica 28 aprile dalle 9.30 alle 19.30 va in scena, come da tradizione consolidata ormai, l’atteso appuntamento dedicato alla natura, ai colori, al giardinaggio e all’orto domestico. Promossa dal Comune di Massa in collaborazione con Coldiretti e con il Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere la rassegna dedicata ai fiori e alle piante porta nel cuore della città il meglio della produzione orto florovivaistica della provincia di Massa Carrara e Toscana.



“Massa in Fiore” è l’occasione per migliorare la qualità della nostra vita e degli spazi in cui viviamo. “Se fino a qualche anno fa – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – erano soprattutto i nostri nonni, i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, adesso la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione. Più delle metà degli italiani dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, piante e fiori in vaso o in terra: è diventato un hobby, cura lo stress ed aiuta a vivere in sintonia con la natura”.



Confermato il format di successo con la mostra mercato in Piazza Aranci pronta ad invadere il cuore della città con fiori di stagione, strelitzie, arbusti, piante grasse, piante da frutto con ampi spazi per gli appassionati di orti e giardini che potranno confrontarsi con gli espositori pronti ad offrire consigli sulla coltivazione di piante e fiori e per abbellire il giardino di casa. Non solo fiori e piante, strade e piazze ospiteranno (dal primo pomeriggio) numerose attività collaterali di animazione con il truccabimbi, i laboratori e i cantastorie per i più piccoli. Ed ancora menu, vetrine addobbate, negozi aperti ed aperitivi floreali. A Massa la Primavera è di casa.