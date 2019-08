Gaia, rincari in bolletta ma solo per chi consuma poco

- La novità non farà piacere a molti contribuenti, in particolare, a quelli che consumano meno acqua e che rientrano nella fascia di consumi più bassi del piano tariffario. Sono proprio loro nelle nuove bollette di Gaia S.p.a a subire i rincari più alti. Rincari determinati dalla modifica della struttura tariffaria applicata dal gestore idrico locale per ottemperare alle prescrizioni dell’Autorità idrica toscana, così si giustifica Gaia. Nel dettaglio, ai consumi più bassi corrisponde un aumento di circa 0,13 centesimi di euro per il costo dell’acqua (la fascia che rientra nei 55 metri cubi d’acqua). La seconda fascia, da 55 a 90 mc, registra un aumento di 0,04 centesimi. La terza fascia di 0,03 centesimi. La quarta fascia - cioè chi consuma più di 135 mc d’acqua - al contrario, avrà una tariffa ridotta di 0,30 centesimi. Insomma, sconti per i grandi consumatori, rincari per i più piccoli.“Va evidenziato che non siamo in presenza di un incremento tariffario ma di una modifica della struttura tariffaria con cui vengono calcolate le bollette dell'acqua, operata dall'Autorità”, scrive Gaia. “Quello che cambia è la sola quota acquedotto divisa per scaglioni di consumo: anche gli scaglioni sono stati variati. Questa modifica- ribadiamo recepita dalle Autorità che hanno come obiettivo quello di uniformare la struttura tariffaria in tutta Italia- ha comportato delle variazioni di costo, che in alcuni casi si traducono in aumenti, altre volte in diminuzioni”.La novità principale della nuova struttura tariffaria, rispetto alla precedente, riguarda il tipo di utilizzo "domestico residente": per questa tipologia di utenza è stato introdotto per la prima volta il numero dei componenti del nucleo familiare nel calcolo dell'importo della bolletta. Infatti la nuova normativa dispone l'inserimento in tariffa di una fascia di consumo agevolata per gli utenti domestico residenti, definita in funzione della numerosità delle famiglie. E proprio per questo, nella comunicazione all'utenza inserita in bolletta, Gaia invita le famiglie a comunicare il numero di persone che le compongono. Ogni persona potrà vantare una tariffa ridotta se consuma fino a 50 litri di acqua al giorno, l'equivalente di 18,25 metri cubi annui.E se nonostante le promesse, di cambiamenti, al momento, nelle bollette non se ne vedono (se non in peggio), anche sul fronte della struttura di Gaia – ente contestato da tanti cittadini – pare che nulla sia cambiato “Ricapitolando - scrive Alfondo Baldi del comitato Acqua di tutti – l'assemblea soci di Gaia conferma il presidente Colle stabilendo che la società deve rimanere quello che è, in barba al volere dei cittadini e ai disagi subiti dalla popolazione. E pensare che il vicesindaco di Massa aveva garantito ai rappresentanti dei comitati Acqua alla Gola e Acqua di Tutti che avrebbero cambiato il consiglio di amministrazione per cominciare così un cambiamento societario. Invece si è deciso di mantenere la linea una società che gestisce depuratori che non funzionano, con tariffe altissime e debiti enormi e il cambiamento sventolato in campagna elettorale è ancora una volta accantonato: a nulla sono valse proteste, inchieste della procura per inquinamento e indirizzi dei sindaci soci per convertire la società. Come se non ci fosse mai fine al peggio, nel silenzio delle amministrazioni di qualsiasi sponda politica dopo la conferma del Cda, Gaia ha aumentato le tariffe alzando solo la fascia più bassa da 33mc a 55 mc. Cambiano i suonatori ma la musica resta uguale e mentre le tariffe si alzano, il taglio degli stipendi non c'è stato.Ora più che mai c’è bisogno di spingere i sindaci soci di Gaia verso la conversione, pertanto torniamo a credere che un referendum consultivo sia la strada più giusta per spingere questi comuni a reperire ciò che milioni di cittadini hanno chiesto una decina di anni fa”.“L’annunciata “modifica della struttura tariffaria” da parte di GAIA S.p.a. imputata all’applicazione delle disposizioni dell’autorità nazionale, si risolverà col paradosso che chi consuma meno acqua subirà un aumento del 33% in bolletta aggravato, questo aumento, dalla deprecabile circostanza che, d’ora in poi, risparmiare acqua contro gli sprechi, di fatto, non converrà più. Una prospettiva, questa, ambientalmente, amministrativamente e politicamente insostenibile”, così il laboratorio politico Left portato avanti da Maurizio Bonugli, Daniele Terzoni e Andrea Biagioni.“L’amministrazione al governo della città Massa, non sta mantenendo le “sue” promesse elettorali laddove annunciava la “possibilità di uscire da GAIA S.p.a.” forte delle allora dichiarazioni ad attivarsi con coerenza dentro questa prospettiva.Come LEFT Laboratorio Politico di Massa Carrara, facenti parte del “Comitato Promotore Referendum su Gaia Pubblica”, che propone di trasformare l’attuale GAIA S.p.a in un ente di diritto pubblico attraverso una consultazione referendaria con la quale siano i cittadini e le cittadine ad esprimersi liberamente e democraticamente, chiediamo trasparenza e coerenza.Altresì ci giungono notizie contraddittorie secondo cui il Comune di Massa, avrebbe avviato l’iter di revisione degli accordi e dell'assetto societario di Gaia S.p.a. seppur confermando, nell’immediato, al vertice della Società il presidente uscente, il massese Vincenzo Colle, alla vice presidenza l’avvocato Michela Consigli e come terzo membro del CDA il pietrasantino Simone Tartarini.Giova ricordare che l’esercizio della democrazia passa dalla costante informazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza relativamente alle decisioni politico-amministrative che la riguardano.A tal fine sollecitiamo l'Amministrazione Comunale a convocare con urgenza una Pubblica Assemblea cittadina nella “Sala 10 Aprile”, ove si possano apprendere e discutere tutte le novità riguardanti l’annoso “fascicolo” GAIA S.p.a.. affinchè si dia finalmente seguito alla volontà di ripubblicizzazione del servizio idrico così come hanno già votato a maggioranza i Consigli comunali di Massa, Carrara, Stazzema e Tresana e così come vorrebbero gli oltre 20.000 concittadini che, da tanto tempo, hanno firmato la petizione poi consegnata in Via Porta Fabbrica al primo cittadino senza, purtroppo, ricevere risposta”.

CAMILLA PALAGI