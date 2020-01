Frana alla curva del Biancolino, ok al progetto da 300mila euro

Massa - È stato approvato dalla Provincia di Massa-Carrara in linea tecnica il progetto esecutivo il progetto esecutivo di ripristino del movimento franoso presente sulla Sp 4 presente all’altezza della curva del Biancolino e di via Tecchioni, nel comune di Massa.

Nei mesi scorsi la stessa provincia aveva affidato lo studio geologico e le indagini geognostiche finalizzate alla sistemazione del dissesto e la progettazione esecutiva che prevede la realizzazione in due lotti funzionali: il primo dal costo di 94 mila 782 euro, il secondo di 200 mila 650 euro, per u totale di oltre 295 mila euro.

Si sta perfezionando in questi giorni la richiesta di finanziamento, unitamente ad altri interventi sul territorio, alla Regione Toscana all’interno del Dods, il Documento operativo per la difesa del suolo.