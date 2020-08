Ex mercato coperto, un bando per gestirlo nei prossimi 18 anni

Massa - Pubblicato il bando per la valorizzazione del complesso immobiliare dell'ex mercato ortofrutticolo in centro città.

Gli uffici hanno predisposto il bando che prevede la sua concessione per 18 anni a chi presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa fatta pervenire entro le ore 12 del 30 novembre 2020, con canone annuale da corrispondere a palazzo civico a base d'asta pari a 130mila euro: il vincitore dovrà garantire la valorizzazione dell'immobile, con interventi di miglioramento strutturale e adeguamento normativo. Destinazione: Commerciale.



La procedura è telematica attraverso la piattaforma dedicata. Eventuali quesiti dei concorrenti - presentati tramite PEC all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it - dovranno pervenire entro il 10 novembre 2020. Il Responsabile del procedimento, ing. Fernando Della Pina, risponderà entro il 25 novembre 2020.



Tutte le informazioni sono reperibili nel sito del Comune di Massa.