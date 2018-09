Eubiochef, un contest per promuovere una cucina salutare

Lanciato da Fondazione Ant e da Vetrina Toscana, intende sensibilizzare le persone a un'alimentazione sana. In gara le ricette più originali e nutrienti

Massa - "Siamo quello che mangiamo e per stare bene, un'alimentazione corretta è un giusto approccio per migliorare il proprio stile di vita". E' su questo mantra che nascono i presupposti di Eubiochef, contest lanciato nei mesi scorsi dalla Fondazione Ant, in collaborazione con Vetrina Toscana, sul tema della prevenzione primaria, intesa come educazione alla salute.



In tantissimi hanno risposto alla chiamata, inviando la propria ricetta. Il comitato tecnico di Ant e di Vetrina Toscana ne ha selezionate dieci in base ai criteri di qualità, stagionalità delle materie prime e corrette tecniche di preparazione e cottura degli alimenti. Tra i dieci finalisti vi sono la massese Monica Rossi con le sue tagliatelle di castagne con cavolo nero, zucca e semi di zucca e due ricette dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Massa: pici a curcuma con crema di zucchine al timo, vongole veraci e pepe nero; trancio di sgombro in crosta di pane ed erbe aromatiche, patate all'olio e broccoli saltati.



I migliori tre accederanno poi alla finale, che si terrà sabato 6 ottobre presso l'Hotel Excelsior di Marina di Massa, dove i concorrenti prepareranno le loro ricette con il supporto delle Lady Chef e dei cuochi dell'associazione provinciale Cuochi di Massa. Il pubblico che parteciperà all'evento potrà contribuire assegnando un voto al loro piatto preferito. La partecipazione alla serata dovrà essere accompagnata da un'offerta minima di 20 euro che sarà devoluta alla Fondazione Ant per sostenere attività gratuite di assistenza medica e psicologica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica. Le tre ricette finaliste saranno poi presentate in occasione della cena di gala che si terrà a novembre sulla costa toscana, verrà premiata inoltre la miglior ricetta Eubiotica da una giuria composta da Roberto Martinelli, Antonio Morelli, Daniela Mugnai, Enrico Ruggeri e una famosa giornalista culinaria turca.



"Utilizzare prodotti freschi del nostro territorio è un modo - afferma Stefano Ciuoffo, assessore regionale al turismo e commercio - non solo per sviluppare l'economia locale, ma anche per tutelare la nostra salute e le tradizioni local, significa prendersi cura del territorio e della nostra identità culturale". "La cucina sana spesso può essere associata al noioso, ma non è vero e questa iniziativa ne è la dimostrazione" ha detto l'assessore Eleonora Petracci "Prendersi carico e assistere persone malate gratuitamente è un'iniziativa lodevole a cui l'amministrazione partecipa attivamente dando il suo contribuito - ha dichiarato l'assessore Perlio Baratta - Organizzare un evento come questo è un ottimo modo per educare alla buona alimentazione. L'Eubio può portare all'eutimia, ovvero alla serenità".