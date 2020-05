Edilizia, Dei: «Nessuna consegna delle case all´ex Mattatoio»

Massa - "Il cantiere della case di edilizia popolare nell'ex Mattatoio non vedrà la consegna del primo lotto a giugno come previsto". A dirlo è la consigliera massese del Gruppo Misto Roberta Dei. "Credo che il sindaco Persiani debba fare immediatamente chiarezza sullo stato dei lavori - afferma la consigliera - Massa detiene il 31% di Erp Spa ed è inaccettabile che da decenni questa società non consegni una sola casa nuova alla nostra città".



"Del resto ho appena scoperto, grazie a un accesso agli atti, che la Giunta del cambiamento è riuscita a perdere rappresentanza nel Cda della società. Mi è stato comunicato dal dottor Dalle Luche che il Comune non ha espresso componenti dell’organo di amministrazione - chiarisce la Dei - Mi chiedo se è per questa ragione che Massa non deve ottenere 35 nuovi appartamenti di edilizia residenziale popolare da una sua partecipata".



"A oggi osservo che gli unici interventi di edilizia residenziale popolare che vengono messi in campo sono realizzati dal Comune con fondi della Regione Toscana - evidenzia la consigliera - Si usano fondi regionali per l'emergenza abitativa per ristrutturazioni sotto soglia, come nel caso della ex scuola di Ricortola, oppure si comprano sei appartamenti in San Lorenzo sempre con fondi regionali". Dei si chiede: "a cosa serva la nostea presenza in Erp Spa se non siamo in grado, come città, di incidere nella realizzazione di un cantiere importantissimo che giace morto e impedisce anche l'utilizzo di 40 posti in un asilo nido? Il sindaco Persiani, che è presidente del Lode di Massa-Carrara, ha il dovere di dare una risposta a tutte quelle famiglie - conclude la consigliera del Gruppo Misto - che in questa emergenza Covid-19 hanno difficoltà a pagare l'affitto e sono nelle graduatorie in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare".