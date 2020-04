Due mascherine a testa a Carrara, Montignoso, Pontremoli e Aulla. A Massa 3 a famiglia

Massa - Anche a Massa-Carrara è entrato in vigore l'obbligo di indossare la mascherina in spazi pubblici aperti e chiusi e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone e nei mezzi di trasporto pubblico locale (le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls). I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro.



L'ordinanza entra in vigore ad una settimana dall'annuncio del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che aveva dato indicazione ai comuni per la distribuzione di quasi 4 milioni di mascherine.



Centoquarantanovemila quelle che il Comune di Massa avrebbe dovuto consegnare ai residenti su indicazione della Regione. Ma quante effettivamente ne sono state consegnate? La domanda sorge spontanea leggendo l'ordinanza della Regione Toscana nella quale si "ordina di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana, tramite il sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitavo assegnato in proporzione al numero di abitanti".



In proporzione rispetto al numero di mascherine che Rossi ha dato al sindaco di Massa, Francesco Persiani, ad ogni abitante spetterebbero due mascherine. Un numero pari a quello calcolato negli altri comuni della provincia, come Carrara, Aulla, Pontremoli e Montignoso, dove, appunto, sono state consegnate due dispositivi protettivi a persona. "Abbiamo consultato l'anagrafe – spiega la sindaca di Pontremoli, Lucia Baracchini – e in base al numero di componenti di ogni nucleo abbiamo preparato le buste per la consegna a domicilio".



A Massa invece la modalità di consegna è diversa. Se sei una persona che vive da sola, ricevi tre mascherine. Se la tua famiglia è composta da sette persone, ricevi tre mascherine. Insomma, un certo margine di risparmio di dispositivi potrebbe essersi accumulato se la matematica non è un'opinione. Ma quanti?



Intanto il Comune di Massa "informa la cittadinanza che entro la giornata di martedì 14 Aprile sarà ultimata la consegna dei dpi (mascherine)". Chi per qualche disguido non le avesse ricevute potrà segnalarlo al seguente numero 0585490249 o inviando una mail a: mascherine@comune.massa.ms.it.