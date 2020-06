Dopo la pandemia torna il premio Ciro Siciliano

Massa - E’ dedicato a cinque eroi della resistenza il manifesto del premio “Pace giustizia libertà democrazia – Forno 13 giugno 1944-2020” intitolato al maresciallo Ciro Siciliano, ucciso dai tedeschi nell’eccidio nazifascista dei 13 giugno 1944 a Forno.



Il premio è ideato e promosso dall’associazione Eventi sul Frigido con la collaborazione del Comune di Massa, della famiglia Siciliano e dell’Arma dei Carabinieri. Il premio, Medaglia del Presidente della Repubblica, ha il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Usp Massa Carrara, Parco Alpi Apuane e la collaborazione dell’Anpi, Fivl, Anfcdg e Anvcg e da quest’anno, dai concorsi letterari Festival Sandomenichino, Premio Poesia e Fiaba Alpi Apuane, Premio Aulla Città della Rosa, Premio Massa Città Fiabesca di Mare e di Marmo . A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, non è stato possibile realizzare questa tredicesima edizione. “In genere – spiega l’ideatrice e organizzatrice del premio, Angela Maria Fruzzetti – le scuole lavorano al premio nei mesi di marzo e di aprile, mesi, quest’anno, di piena pandemia. Con le scuole chiuse, non è stato possibile coinvolgere gli studenti e gli insegnanti. Siamo riusciti a realizzare però il manifesto attingendo ad un’opera dell’edizione 2019, indicata dalla giuria.

L’opera in stile pop-art è stata realizzata dal gruppo di alunni della terza A della media Parini e raffigura cinque eroi della guerra di liberazione apuana: il maresciallo Ciro Siciliano, il comandante partigiano Marcello Garosi “Tito”, i giovani combattenti partigiani Arnaldo Pegollo, Aldo Salvetti e Giuseppe Minuto. Ringrazio le insegnanti che hanno seguito il bellissimo lavoro e ringrazio l’amministrazione comunale che ha realizzato il manifesto, con la speranza di poter riprendere in futuro, la tradizione di questo premio dedicato alla memoria di una giovane generazione che diede la vita per la libertà del nostro Paese. I sopravvissuti a quel martirio, coloro che hanno vinto la guerra 76 anni fa, sono i nostri anziani e purtroppo, troppi di loro, son ostati cancellati via in questa primavera da un nemico invisibile. Da loro abbiamo imparato che, dopo la guerra, dobbiamo ricostruire, con forza e coraggio, per riconquistare i valori di pace, giustizia, libertà, democrazia".