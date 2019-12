Dal Comune di Massa un bando per un tirocinio (all´estero)

Massa - C’è tempo fino al 31 dicembre per partecipare al bando “Extra” ed avere la possibilità di usufruire di un tirocinio extracurriculare retribuito all'estero (in Corsica o nel sud della Francia), della durata di sei mesi a partire da febbraio 2020. E’ l’importante opportunità che arriva grazie al progetto Extra attuato nell'ambito del Programma Interreg Marittimo Italia-Francia, di cui il Comune di Massa è partner capofila. L’area di cooperazione del Programma comprende la Sardegna, la Liguria, la Toscana (le province di costa di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto) e, per quanto riguarda la Francia, la Corsica e la porzione di regione PACA indicata nell’avviso pubblico.



“E’ un’occasione unica di formazione che riusciamo a dare ai giovani del territorio in un ambito importante come quello del reperimento di risorse europee” spiega l’assessore Andrea Cella con deleghe a Politiche giovanile e Politiche comunitarie. “Le domande arrivate fino ad oggi non soddisfano pienamente le capacità del bando quindi invito tutti coloro tra i 18 e i 40 anni ad esaminare la proposta che permetterà loro di acquisire nuove competenze riferite alla professione di "european project manager coordinator". Abbiamo fortemente voluto questo progetto perché, oggi come oggi, riportare in Italia quelle risorse che il nostro Paese dà all’Unione Europea è l’unico modo concreto di ottenere finanziamenti importanti. Ringrazio l’ufficio Politiche comunitarie e quello dell’Istruzione che hanno seguito tutte le fasi del progetto Extra; abbiamo creato un servizio dedicato ai progetti poco dopo il nostro insediamento e questi sono gli effetti delle misure messe in atto. Il cambiamento si vede anche dalla capacità di vincere bandi europei e portare risorse economiche sul territorio”.



“Extra” permetterà a venti giovani italiani e dieci francesi di svolgere un tirocinio extracurriculare retribuito per 730 euro mensili. Possono partecipare al bando (http://interreg-maritime.eu/web/extra/-/lancio-del-bando-per-project-manager-di-progetti-europei) persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso di titolo di studio o frequentanti regolarmente come studenti corsi accademici o di formazione di livello V Eqfo superiore. La domanda di partecipazione, completa della documentazione espressamente indicata nell’avviso, deve essere presentata entro le ore 12.00 di martedì 31 dicembre 2019 tramite raccomandata a/r a Comune di Massa, Via Porta Fabbrica 1, 54100 Massa (MS) indicando sulla busta “Avviso pubblico progetto Extra”, via pec all’indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto “Avviso pubblico progetto Extra” oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, primo piano del palazzo comunale.