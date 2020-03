Coronavirus, cosa cambia a Massa col decreto del governo

Massa - In ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, il Comune di Massa ha predisposto quanto segue.



BIBLIOTECA CIVICA. Gli eventi in programma (corsi, convegni, inaugurazioni di mostre, presentazioni di libri) sono temporaneamente sospesi e rinviati a data da destinarsi. La biblioteca resta aperta con il consueto orario. In base a quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri le postazioni presenti nell’edificio sono state distanziate di un metro. Si invitano gli utenti della biblioteca Giampaoli ad attenersi alle disposizioni date dal personale.



EVENTI CULTURALI. Verranno forniti aggiornamenti ad hoc di volta in volta, anche in base all’evolversi della situazione.



MERCATI. I mercati settimanali di Massa e di Marina di Massa si svolgeranno regolarmente rispettivamente nei giorni di martedì e di venerdì, come di consueto. Si raccomanda di evitare il sovraffollamento ed i contatti ravvicinati.



SCUOLE. I servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo. Il servizio mensa non deve essere disdetto dalle famiglie. L'annullamento è automatico.



TEATRO. Come indicato da Fondazione Toscana Spettacolo è sospesa fino al 3 aprile la stagione teatrale. Qualora gli spettacoli non potessero essere riproposti in un secondo momento si procederà al rimborso degli abbonamenti e dei biglietti già venduti.



CASTELLO Malaspina, MUSEO Guadagnucci e stanze del Palazzo Ducale. Il Castello Malaspina, le stanze del Palazzo Ducale ed il Museo Guadagnucci rimangono regolarmente aperti con le prescrizioni impartite dal DPCM, in particolar modo si ricorda il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra i visitatori.



VILLA CUTURI. Verranno forniti aggiornamenti ad hoc di volta in volta, anche in base all’evolversi della situazione. Nel frattempo gli uffici ed i servizi al pubblico non subiranno variazioni.



PALESTRE, PISCINA E CENTRI SPORTIVI. Tutte le attività motorie sono confermate a condizione che i gestori e/o le associazioni garantiscano le limitazioni dei contatti sociali e la distanza interpersonale di almeno 1 metro.



UFFICI COMUNALI. Per ridurre al minimo gli accessi negli uffici, si invitano i cittadini a utilizzare il più possibile i servizi online e a prendere gli appuntamenti per la carta di identità. Si ricorda che è anche possibile utilizzare il modello di autocertificazione (ad esempio per residenza e stato di famiglia).



CERIMONIE UFFICIALI. Le cerimonie ufficiali previste in questo periodo si svolgeranno in forma privata.



APPUNTAMENTI CON ASSESSORI. I singoli appuntamenti e le riunioni private fissate con gli assessori comunali si terranno regolarmente.



I provvedimenti emessi dal Governo resteranno in vigore fino al 3 aprile (esclusa la chiusura di tutte le scuole fino al 15 marzo). Eventuali cambiamenti o proroghe saranno comunicate.