Coronavirus, a Massa donazioni anche dalle comunità islamica e senegalese

Massa - «Anche in questa giornata, la comunità tutta si stringe attorno alla famiglia di una donna di 94 anni venuta a mancare oggi (ieri, ndr) a causa del covid-19. Ai familiari, in questo momento di immenso dolore, rivolgo il cordoglio mio e di tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda i contagi, a Massa si sono registrati 5 nuovi casi di positività, 9 in tutta la provincia apuana». È il messaggio che ieri sera il sindaco Francesco Persiani ha inviato ai massesi.



«In tutta la Regione Toscana oggi sono stati analizzati 4.716 i tamponi e si sono verificati 277 i nuovi casi di positività al Coronavirus anche se continuano a calare i ricoveri e ad aumentare il numero delle guarigioni. Significa che per contenere il diffondersi del virus dobbiamo continuare a uscire solo se strettamente necessario (che vi ricordo essere per motivi di lavoro, di salute o per fare la spesa, e neppure tutti i giorni), rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, indossare correttamente i dispositivi di sicurezza e mantenere le distanze sociali».



Intanto ieri una delegazione delle comunità islamica e senegalese ha incontrato il primo cittadino: «Le comunità islamica e senegalese di Massa – ha fatto sapere il primo cittadino – tramite le rispettive delegazioni, hanno espresso vicinanza e solidarietà all’amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza. E lo hanno fatto con un gesto sentito e significativo: una raccolta fondi di cui hanno fatto donazione al Comune tramite il conto corrente dedicato all’emergenza. Da anni le due comunità sono radicate nella nostra società e, in questo momento di difficoltà non solo sanitario, ma anche economico, hanno voluto aiutare concretamente la città di cui si sentono parte integrante». Queste che seguono sono le coordinate per le donazioni: Comune di Massa - Emergenza Coronavirus - IBAN: IT83 G 01030 13600 000003692949.