Contributi scuola: ecco il bando del Comune di Massa

Massa - Pubblicato sul sito del Comune di Massa il bando "Pacchetto scuola". E' finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici; altro materiale didattico; servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica al fine di promuoverne l'accesso ed il completamento degli studi fino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi Iefp.



L'incentivo economico individuale che ne deriva è destinata a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo grado e secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, ed iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o un'agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 15.748,78.



Per partecipare al contributo è necessario presentare la domanda d’ammissione, a cui va allegata la copia di un documento d’identità, in corso di validità del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). Non è richiesta alcuna documentazione di spesa, che deve essere conservata per esibirla in caso di eventuali controlli.



TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di ammissione con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante va presentata al Comune con le seguenti modalità:



• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa,Via Porta Fabbrica 1 Massa, a pena di esclusione, entro e non oltre ore 12.00 del 31 Maggio 2019;

• tramite posta PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.massa@postacert.toscana.it, a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2019.