Coldiretti apre un bando per i pescatori del mar Tirreno

Massa - Parola d’ordine: diversificare. Non solo più e soltanto pesca, il futuro per i pescatori del mar Tirreno, sarà la diversificazione o la multifunzionalità. Come? Attraverso attività secondarie collegate alla tradizionale pesca come la ristorazione, il pescaturismo, la didattica fino agli investimenti per rendere più efficiente e moderna l’attività a bordo rendendola sostenibile e più rispettosa dell’ambiente.



Sono alcune delle attività previste dal bando “Flag Alto Tirreno” mette a disposizione dei pescatori risorse per finanziare gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito tramite lo sviluppo di azioni complementari correlate, come anticipato, all'attività principale della pesca. Lo rendono noto Impresa Pesca Coldiretti che ha organizzato, al fine di illustrare le possibilità di pescatori, un incontro pubblico di presentazione in programma martedì 25 giugno dalle ore 10.30, presso la sede della Camera di Commercio di Massa-Carrara a Carrara. Il bando scade alle ore 13 del prossimo 20 luglio.



Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook