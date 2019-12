Bus, cambia il gestore: anche a Massa-Carrara arriverà Autolinee Toscane

Massa - Dopo quasi quattro anni di contenziosi il Consiglio di Stato lo scorso 11 dicembre ha giudicato legittimo l’operato della Regione Toscana che ha affidato il trasporto regionale (tpl) su gomma ad un’altra società: cioè Autolinee Toscane, che fa parte del colosso francese dei trasporti Ratp.

Appena appresa la notizia, l’assessore al trasporto pubblico Marco Guidi ha contattato il presidente della società, Bruno Lombardi, per chiedere un incontro ufficiale con l’amministrazione “in modo da sottoporgli tutte le varie criticità e fare alcune richieste - ha specificato l’assessore – ma punteremo anche sul rispetto della qualità del servizio e la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti”.



Ma quando avverrà il passaggio definitivo tra il vecchio e il nuovo gestore? Il nuovo contratto, prima di tutto, dovrà essere sottoscritto dalla Regione e da Autolinee, cosa che accadrà tra la fine del 2019 e i primi giorni del 2020; da quella data trascorreranno circa 60 giorni per il passaggio definitivo, in cui Ctt dovrà affiancare i nuovi gestori. Il servizio del trasporto pubblico nel frattempo non subirà alcun tipo di cambiamento, e (probabilmente) a partire dal 1 marzo Autolinee Toscana sarà ufficialmente la nuova società che si occuperà del tpl.



Sono molte le criticità legate al trasporto pubblico che dovranno essere risolte: la qualità dei mezzi, che spesso sono fatiscenti o comunque non adeguati alla portata di anziani e disabili; i collegamenti delle zone montane, costiere e di periferia con il centro città, ma anche con i due ospedali Opa e Noa. Un altro problema sono gli orari: spesso trascorre tanto tempo tra una corsa e l’altra portando così gli utenti a rinunciare ad utilizzare il mezzo pubblico; e ancora, spesso i ragazzi delle scuole non riescono ad arrivare puntuali alle lezioni soprattutto quelli che abitano a Marina di Massa, “in passato avevamo chiesto a Ctt di trovare una soluzione, ma l’unica cosa da fare era quella di mettere a disposizione un bus in più, che in quel momento non era disponibile – ha spiegato l’assessore Guidi – prima di muoversi in questo senso la società aspettava la sentenza”. Tutte richieste vantaggiose anche per la stessa società perché migliorando il servizio e la qualità, migliorerebbe anche l’utenza e di conseguenza aumenterebbe la vendita dei biglietti.



Ma anche l’amministrazione comunale cercherà di migliorare la fruizione del servizio: a partire dal 2020 verranno effettuati investimenti infrastrutturali che riguarderanno Piazza IV Novembre (conosciuta come piazza della stazione) e il capolinea, le pensiline sia dal punto di vista decorativo che strutturale, e le paline intelligenti che segnalano gli orari dei bus.



IL M5S DI CARRARA: «VIGILEREMO SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI»

«È chiaro l'interesse del Movimento 5 Stelle di Carrara nel farsi garante delle istanze dei cittadini carraresi e dei loro diritti – afferma Daniele Del Nero, capogruppo di maggioranza – vigilando soprattutto sul rispetto degli impegni, delle corse e della loro puntualità e, non di meno, della sicurezza dei mezzi su cui i nostri concittadini viaggeranno». Puntuale inoltre è l'interesse di Giovanni Montesarchio, presidente della Commissione Ambiente, che si rende «disponibile a un incontro con l'azienda, non appena tutto sarà determinato, per far sì che si giunga anche all'installazione delle cosiddette "macchine mangia-plastica", ovverosia quelle macchinette che in cambio di plastica forniscono biglietti gratuiti agli utenti, incentivando così il trasporto pubblico locale, oltre al riciclo della plastica, a sfavore dei nostri automezzi».