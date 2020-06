Alberti: «Dimezzati i posti disponibili nei centri estivi: il Comune dimentica bambini e famiglie»

Massa - «L'amministrazione comunale ha presentato i centri estivi 2020 con una importante novità: saranno più che dimezzati i posti disponibili». Lo denuncia in una nota il consigliere del Pd Stefano Alberti che contesta la drastica diminuzione del numero di bambini e bambine che quest'anno potranno accedere al servizio dei campi estivi. «Sono state fissate a 218 le iscrizioni consentite – spiega il consigliere - contro uno storico invece di 450/ 500 iscrizioni. Si giustifica il tutto per le conseguenze del Coronavirus, il DPCM e l'allegato 8, l'ordinanza della Regione Toscana. Certo le norme vanno rispettare e sapientemente applicate, ma questo non vincola una amministrazione comunale dal mettere in campo tutte le iniziative per garantire a tutti il sevizio estivo».

E aggiunge: «Estate Ragazzi ha una lunga tradizione nel nostro Comune, che ha saputo coniugare gli aspetti educativi e culturali ai caratteri aggregativi e ludici. Un grande patrimonio, una energia positiva, e uno straordinario strumento di inclusione per le migliaia di bambini, ragazzi e adolescenti.

Sembrerà strano ma per moltissimi bambini Estate Ragazzi ha rappresentato la sola possibilità, per esempio, di passare una mattinata al mare». Quest'anno quella settimana al mare la potranno fare solo 218 bambini. E per i genitori potrebbero crearsi dei disagi con la conciliazione del lavoro: «L' approccio dell'amministrazione pur nella complessità di questa fase 2, ha messo al centro le strutture ospitanti, il numero chiuso dei partecipanti, e non il bambino, quale soggetto fortemente penalizzato dal punto di vista relazionale, sociale educativo in questi lunghi mesi di lockdown. Ci si iscrive ad una specie di lotteria, senza avere il posto assicurato, senza sapere l'associazione che gestirà i centri, senza neppure una copertura territoriale adeguata. Sono saltati tutti i riferimenti per le famiglie, con tempi ravvicinatissimi per le iscrizioni, per i bandi di gestione, caricando in maniera spropositata le responsabilità delle associazioni che poi gestiranno i centri. E non è stato attivata, ma questa è la cifra dell'agire di questa amministrazione, nessuna azione di partecipazione e di coinvolgimento delle tante esperienze presenti in città».