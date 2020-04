Al via i lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari

Massa - 139 nuovi casi di positività Covid-19 registrati nella regione. A Massa-Carrara salgono così a 881 le persone che sono risultate positive al virus. A livello provinciale la nostra resta la provincia più colpita, con 452 casi ogni 100mila abitanti. A Massa gli ultimi aggiornamenti parlano di cinque nuovi casi e di una signora di 87 anni venuta a mancare questa mattina. Numeri che sono stati snocciolati dal sindaco di Massa Francesco Persianinel suo video-messaggio serale in cui ha inoltre annunciato del via ai lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari. La regione, rimarca il sindaco, ha emesso con ordinanza 36 la riapertura delle attività agricole amatoriali. "Una buona notizia per chi ha un orto all'interno del proprio comune". Persiani fa sapere che sono in liquidazione le risorse previste per il contributo d'affitto, che sono stati consegnati altri 50 buoni spesa e che il Comune è al lavoro per programmare la riapertura della stagione balneare: "Dobbiamo anche pensare alle attività collegate alla balneazione e alle attività produttive che dovranno pian piano essere riprese", dice Persiani.

In un post aggiunge che come amministrazione: "Siamo favorevoli a consentire che i titolari degli stabilimenti balneari possano avviare le manutenzioni così da farsi trovare pronti per il momento in cui la stagione potrà partire. Ci siamo fatti portavoce presso Anci e Regione Toscana, quest'ultima deputata a fare chiarezza e concedere la possibilità non solo agli stabilimenti balneari, ma anche a campeggiatori e settore extra alberghiero di avviare i lavori. Dovranno, in ogni caso, darne comunicazione alla Prefettura e rispettare tutte le norme igienico-sanitarie e le distanze previste".



Stesso annuncio, più o meno nelle stesse ore, da parte del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale: "Oggi l'azienda sanitaria ci ha segnalato 3 nuovi casi positivi, tutti relativi a persone ricoverate all'Ospedale - De Pasquale - La Regione Toscana intanto ha comunicato che è slittato al 19 aprile l'obbligo di indossare le mascherine. La distribuzione sul nostro territorio comunale è nelle fasi di rifinitura e la nostra Protezione civile sta provvedendo a consegnare le mascherine ai cittadini che ne sono rimasti sprovvisti. Vi ricordo che indossare la mascherina non è un motivo valido per uscire liberamente. Vige ancora il decreto per cui ci si deve limitare alle sole uscite strettamente necessarie, per motivi di lavoro, per fare la spesa o per ragioni di salute. Vi invito quindi ancora a restare a casa".

"Vi informo inoltre che oggi, dopo aver ascoltato le richieste dei balneari del nostro territorio, mi sono confrontato con il prefetto in merito alla questione degli interventi di manutenzione negli stabilimenti balneari. Diversi operatori infatti si sono rivolti all'amministrazione per avere la possibilità di eseguire quei lavori necessari a predisporre lo stabilimento per l'apertura stagionale. A oggi le prospettive sono assai incerte e non sappiamo ancora quando e come potremo andare in spiaggia ma al netto di questo pensiamo sia importante consentire agli operatori di cominciare a prepararsi. Una valutazione condivisa anche dal coordinamento dei prefetti della costa toscana, secondo il quale, il decreto del presidente del consiglio lascia spazio alla possibilità di effettuare la manutenzione degli stabilimenti, a patto questa avvenga nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle ulteriori disposizioni delle ordinanze regionali. I lavori potranno comunque essere eseguiti solo ed esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento e non sulla spiaggia

Il tentativo è quello dunque di dare uno spiraglio a chi ha un'attività nella speranza di una ripresa, sanitaria ma anche economica. Come ho detto il futuro è ancora molto incerto e siamo tutti chiamati alla massima cautela. Ricordo a tutti che, nel lontano ma anche nel recente passato, la nostra città ha dato grandi prove di coraggio e di capacità di ripresa. Presto saremo chiamati ad affrontare una nuova sfida. Ma sono convinto che ci dimostreremo come sempre all'altezza. Perché insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo".



Anche a Cinquale, dunque, possono riprendere i lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari. «Abbiamo avuto un incontro con il prefetto e i balneari di Cinquale - spiega il sindaco Gianni Lorenzetti - Un cronoprogramma ci ha fatto capire che se i balneari non iniziano a lavorare ai loro stabilimenti da subito, non riusciranno ad aprire in tempo per la stagione. Io e il prefetto abbiamo interpretato l'articolo 12 del Dpcm come favorevole alla riapertura delle aziende per motivi di manutenzione e mi sono preso la responsabilità di autorizzare i lavori sulle spiagge da subito»