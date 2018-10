A Massa un giardino su misura per i malati di alzheimer. «Mi fa stare bene»

Inaugurato lo spazio all'aperto del centro Ezio Pelù. Si svolgeranno varie attività come l’ortoterapia e l’agricoltura sociale

Massa - «Questo giardino mi fa sentire bene, tranne quando mi pizzicano le zanzare». Loredana, fra le 12 pazienti del Centro diurno Alzheimer di via Marina Vecchia, è tra le prime a recensire lo spazio inaugurato stamani, giovedì, alla presenza di varie autorità civili. Con l'apertura del “Giardino Alzheimer”, l'innovativo progetto di cui è responsabile la dottoressa Monica Guglielmi, direttore della zona Apuana dell'Asl Toscana nord ovest, si aggiungono alle varie attività realizzate all'interno della struttura anche l’ortoterapia e l’agricoltura sociale. Il progetto è stato avviato nel 2016 ed ha impegnato circa 50mila euro di risorse dell'azienda sanitaria oltre a un contributo di 3mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L'esecuzione dei lavori è stata affidata all'UO manutenzione dell'ambito di Massa diretta dall'Ingegner Antonio Guarascio della Asl nord ovest. Tutto è stato studiato e realizzato come uno "spazio dei sensi" caratterizzato da piccole zone con spazi dedicati a specifiche essenze, aree colorate, piante selezionate in modo da garantire una corretta distribuzione cromatiche, e aree aromatiche e uno "spazio connettivo" dato dal manto erboso e dagli elementi arborei. Fra i quali peri e melograni.



«Il Giardino Alzheimer - spiega la dottoressa Guglielmi - rappresenta un posto sicuro per le persone malate di Alzheimer, un percorso guidato in cui è possibile muoversi liberamente, senza pericoli». Spazi verdi, vialetti pavimentati, panchine e corrimani per permettere facilità di orientamento e libertà di movimento, ma anche fiori e piante per entrare in contatto con colori e aromi e stimolare gli effetti sensoriali.



Il giardino si trova nel centro diurno Alzheimer che ospita giornalmente 12 persone affette da questa malattia che ricordiamo essere la più comune forma di demenza che comporta un progressivo decadimento di tutte le funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria. La malattia insorge più frequentemente negli over 65 e per effetto del progressivo invecchiamento della popolazione l'oms l'ha inserita tra le priorità globali di sanità pubblica.



Il Centro è coordinato dalle dottoresse Annalisa Cervone e Maria Teresa Mannini dell'Azienda Usl Tno; i locali del Centro sono stati realizzati dalla Fondazione Pelù di cui è Presidente Piera Teresa Canale, la gestione della struttura è invece affidata alla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio di Massa.



«Felice di veder realizzato un giardino, per migliorare l'accoglienza degli ospiti della struttura - si è detta la dottoressa Maria Teresa De Lauretis, Direttore Generale dell'Azienda sanitaria - è fondamentale - ha aggiunto la Direttrice - migliorare l'umanizzazione delle cure, un aspetto indispensabile nella cura che non deve mai venire meno in sanità ». Tra i rappresentanti istituzionali presenti anche Amelia Zanti, assessore al sociale del comune di Massa e Daniele Pepe capo gabinetto del sindaco di Massa.