A Massa consentito l'asporto di bevande. E torna la sosta a pagamento in centro

Massa - «Ho firmato l’ordinanza 166 che consente agli esercizi commerciali la vendita, non solo di alimenti, ma anche di bevande previo appuntamento telefonico o online, l’ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta e l’esclusione di ogni forma di consumo sul posto». L'annuncio è stato fatto ieri sera dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, nel suo aggiornamento quotidiano.



«Ricordo – ha aggiunto il sindaco – che la Regione Toscana ha sospeso la consegna delle mascherine nei supermercati e che i dispositivi da ieri possono essere trovati gratuitamente solo nelle farmacie. Le farmacie comunali si stanno attivando con percorsi dedicati, provvedendo ad avvisare tempestivamente le persone ancora in attesa nel momento in cui giornalmente vengono esauriti i quantitativi giornalieri disponibili».



«Registriamo anche quest’oggi un decesso – ha poi fatto sapere il primo cittadino – un uomo di 95 anni di Massa che ha perso la battaglia contro questo terribile virus. Siamo addolorati per questa perdita e ci stringiamo attorno ai familiari in un momento così difficile e doloroso».



TORNA LA SOSTA A PAGAMENTO DAL 4 MAGGIO

Riprende dal prossimo lunedì 4 maggio 2020 la sosta a pagamento e a disco orario nelle aree di parcheggio appositamente delimitate in città così come dispongono i provvedimenti adottati dal servizio Mobilità ai sensi del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada). La sospensione della sosta a pagamento e oraria in città era stata disposta fino al 3 maggio al fine di limitare al minimo gli spostamenti della popolazione e le occasioni di contatto fra persone contro la diffusione del Covid-19. Dal giorno 4 maggio prossimo saranno dunque riattivati i parcometri e la Polizia Municipale potrà sanzionare chi parcheggia senza esibire l'apposito ticket, l'abbonamento o il disco orario.