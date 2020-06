463 anni dalla fondazione di Massa, le proposte del Pri per rilanciare il centro storico

Massa - "La situazione di sostanziale abbandono che si avverte percorrendo le strade e le piazze del

Centro Storico di Massa lascia chiaramente percepire come quella città viva, attiva e frequentata da cittadini e turisti, da molti desiderata a parole, non si è purtroppo realizzata nei fatti". A dirlo è Giorgio Raffi, segretario del partito repubblicano di Massa, che decide di proporre delle iniziative per rilanciare il centro storico della città.



"Comprendere dove risiedano gli elementi di inadeguatezza (politica, sociale, economica,

antropologica) che non hanno permesso che Massa divenisse la città che avrebbe potuto essere, è un esercizio disarmante - prosegue il segretario del Pri - L’occasione del Piuss è tramontata ormai diversi anni or sono. Inutile dire che il Piuss avrebbe potuto essere gestito in modo diverso e con ben diversi risultati. Dicemmo allora che mancava un’”idea di città” e inutilmente provammo, a suo tempo, ad indicare un modo più “complessivo e integrato” di considerare la città medesima e, in modo particolare, il suo Centro Storico. Esponemmo le nostre considerazioni e le nostre proposte in un articolato documento che,

purtroppo, non ebbe il seguito sperato -afferma Raffi - Considerando che neppure le diverse Amministrazioni che nel tempo si sono succedute hanno ritenuto di prestare attenzione alcuna alle indicazioni che avevamo suggerito, torniamo ad affrontare alcuni aspetti, che riteniamo qualificanti, per rilanciare non solo l’economia del Centro storico, ma soprattutto ridisegnarne l’immagine e la vivibilità".



"Riteniamo infatti - spiega - che il rilancio economico del centro cittadino sia un risultato che si può ottenere solo “a posteriori”, e non “a priori”, di un intervento urbanistico. Solo una città con una qualità e una vivibilità migliore, può generare benessere sociale e, conseguentemente, anche una rinascita delle attività economiche. Inoltre, non è pensabile che la vita di un centro storico si identifichi unicamente con la presenza di bar, ristoranti o una “movida” serale. Se questi aspetti possono essere importanti, certamente non possono però essere esclusivi.

Massa, la nostra città, ha potenzialità che meritano di essere esplorate e condivise per restituire al suo centro Storico rinnovati motivi di bellezza, benessere e di sviluppo economico e sociale. Fra qualche giorno, il 10 giugno, Massa celebrerà il 463esimo anno dalla sua fondazione - dice Raffi - Non ci è giunta notizia di qualche iniziativa che il Sindaco o l’Assessore alla Cultura abbiano messo in campo, né che di questo anniversario si faccia anche solo un breve accenno nell’OdG del Consiglio Comunale programmato per il prossimo 8 giugno.

I Repubblicani di Massa - conclude Giorgio Raffi - intendo comunicare alla città che, proprio partendo da questa ricorrenza, si faranno promotori di una serie di iniziative che avranno come oggetto il rilancio del centro storico cittadino sia con la produzione di proposte che con l’organizzazione di pubblici incontri".