Massa - E’ stata inaugurata nella serata di sabato 15 febbraio all’ospedale delle Apuane, alla presenza

di numerose autorità, l'opera "Vita" del maestro Giuliano Ottaviani, presente alla cerimonia. Si tratta di una creazione artistica di notevole pregio che arricchisce l'atrio dell'ospedale.



"Grazie a questa importante donazione - evidenzia Giuliano Biselli, direttore sanitario del presidio ospedaliero - continua un progetto ambizioso che ci siamo dati come direzione di presidio, rendere l'ospedale uno spazio pubblico, non solo funzionale, ma anche di pregio artistico, in grado di trasmettere ai visitatori, la ricerca della cura intesa in ogni sua forma". Un ringraziamento speciale è stato rivolto all'Associazione Lilt e al suo presidente Pietro Bianchi perché la donazione è avvenuta grazie all'impegno e alla sinergia creatasi tra Asl e Lilt.



Un ringraziamento al maestro Ottaviani è arrivato anche da parte di tutta la direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e del suo direttore generale, Maria Letizia Casani, che ha espresso gratitudine verso la generosità di artisti di questo calibro che fanno un grande regalo all’ospedale ma anche anche all’intera comunità.



L'opera è composta da sette pannelli di dimensioni notevoli e raffigura un ideale percorso di vita. La presentazione si è tenuta nell'Auditorium alla presenza di autorità ed addetti ai lavori. La narrazione dell'opera è stata accompagnata dalle note della violinista Adele Casotti e del chitarrista classico Luca Medusei, musicisti invitati dall'"Associazione donatori di musica" e presentati da Andrea Mambrini. Giuliano Ottaviani, durante l'esibizione musicale ha eseguito in diretta un dipinto espressione della sua arte in una performance che ha abbinato la musica con la pittura. Presente all’inaugurazione anche Claudia Ghilardello, esperta d'arte, nel cui libro "Arte inedita" un capitolo intero è dedicato al maestro Ottaviani.