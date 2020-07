«Presto nuove assunzioni ad Asmiu. Il lavoro interinale è una sconfitta»

Massa - Nuove assunzioni, bilancio in attivo dopo anni di perdite, aumento della raccolta differenziata. In estrema sintesi è questa la descrizione che fa di Asmiu Lorenzo Porzano, amministratore unico dell’azienda municipalizzata dei rifiuti del Comune di Massa. Da alcuni giorni Asmiu è alle prese con l’avvio della differenziata nella zona di costa a Ricortola, Casone, Bondano, Partaccia, Poveromo e Ronchi, dove l’estensione del nuovo sistema di raccolta si concluderà entro inizio settembre.



«L’impatto è stato forte – afferma Porzano alla Voce Apuana – e non è stato facile vista la fase di lockdown e il necessario cambiamento culturale, ma i dati ci stanno dando ragione e testimoniano un mutamento epocale. Il confronto giugno 2019-giugno 2020 parla chiaro: la raccolta dell’organico è aumentata dell’83%, la carta de 25% e la plastica del 49%. Contemporaneamente abbiamo assistito a due fenomeni: la migrazione di rifiuti dai comuni limitrofi si è ridotta ma è un po’ aumentata da quelle zone in cui la differenziata è appena arrivata. In via delle Pinete abbiamo avuto bidoni letteralmente presi d’assalto».



DAL BILANCIO IN ROSSO AL RISANAMENTO

L’altra questione di primo piano riguarda il bilancio. Per anni i conti di Asmiu sono rimasti “in rosso”: «Nel 2017 – evidenzia l’amministratore – Asmiu perdeva 765mila euro, dopo un trend negativo di quattro anni. Il piano di risanamento che abbiamo messo in campo, e senza il quale l’azienda sarebbe saltata, ha dato i suoi frutti: il 2019 si è chiuso con un attivo di circa 150mila euro e, nonostante le razionalizzazioni di spesa, siamo riusciti ad aumentare i servizi ed evitare tagli di personale. L’azienda pubblica – specifica poi – non deve registrare utili, ma questo è stato necessario per restituire ‘forza’ e credibilità all’azienda. All’inizio era difficile trovare fornitori che si fidassero di Asmiu, oggi non è più così. Quindi adesso, sanato il bilancio, siamo tutti concentrati sui servizi ai cittadini».



LE ASSUNZIONI

Non solo, Porzano annuncia anche una trentina di assunzioni: «Aver risanato il bilancio ci permette anche questo. I concorsi sono imminenti – conferma alla Voce Apuana Porzano – e saranno pubblicati a giorni. In precedenza, vista la situazione dei conti, l’azienda era costretta a ricorrere al lavoro interinale e per me questa è una sconfitta. Le figure che selezioneremo attraverso concorsi trasparenti saranno autisti, operatori ecologici e meccanici. La commissione che selezionerà il nuovo personale sarà composta da membri extra-provinciali per garantire la massima trasparenza e dare un segnale alla popolazione che le selezioni non saranno gestite seguendo le logiche della “vecchia politica”».