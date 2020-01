Massa - «Sconcertante situazione lungo il torrente Renara affluente del fiume Frigido, nonostante le tante segnalazioni e proteste per il degrado causato da persone incivili che utilizzano il corso d’acqua e Comune e Regione che stanno a guardare da anni, colpevoli esso stessi del degrado e inquinamento procurato all’ambiente». La denuncia arriva dal vicepresidente del Wwf Alta Toscana Gianluca Giannelli.



«Altro che un "mondo senza plastica" – afferma – questo è un mondo ipocrita, dove conta solo l’immagine e il fare proclami senza sostanza. Come ogni anno le rive del torrente sono invase da strutture abusive e cosparse di plastiche e rifiuti che sistematicamente con l’arrivo delle piogge, in parte vengono trascinate a mare causando la morte di cetacei, delfini e tartarughe marine tra gli animali più rappresentativi, mentre le micro-sostanze plastiche ingerite dai pesci entrano nella catena alimentare di noi essere umani».



«Alcuni anni fa – prosegue Giannelli – le disciolte Gav (Guardie Ambientali Volontarie, altra grande trovata della Regione Toscana con sperperio di finanziamenti dissolti nel nulla) in collaborazione con il Wwf e Asmiu, demolirono e portarono via baracche e rifiuti di ogni tipo cercando di riportare questi luoghi allo stato naturale. Ma a nulla è valso se poi nessuno ti segue , i controlli non si fanno, e lo Stato è latitante. Le Guardie Giurate del Wwf hanno percorso tutto il tratto del torrente, fotografando tutte le illegalità, e oltre a chiedere intanto pubblicamente che chi di dovere smantelli il tutto e bonifichi l’area, che sia deliberato il divieto di realizzare nessun tipo di struttura, che sia modificato il corso d’acqua e create vasche con l’utilizzo di materiale plastico».



«Chiederemo oltre – conclude Giannelli – che sia sequestrato tutto il tratto interessato per distruzione di bellezza naturale e inquinamento presso la Procura della Repubblica di Massa-Carrara e che siano individuati i responsabili sia privati che pubblici che a loro modo si sono resi partecipi del degrado della nostro territorio».