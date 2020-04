«Massa Carrara dimenticata. Dov'è la Regione Toscana?»

Massa - "Massa come sempre abbandonata dalla Regione Toscana. Ad un mese dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, la Regione ha fatto pervenire alla nostra comunità una quantità di mascherine che non copre nemmeno mezzo quartiere e per di più di qualità non idonea (decisamente vergognose), e oltre tutto in pacchetti da 25, non proprio la più igienica delle soluzioni. Ad oggi nient'altro". A prendere parola sulla questione è il coordinamento provinciale di Fratelli D'Italia attraverso un comunicato.



"Eppure la Regione dovrebbe essere la prima a muoversi, essendo sua competenza. Siamo un territorio tra i più colpiti della Toscana, con le problematiche degli ospedali che ben conosciamo e che sono arrivate sulle televisioni nazionali, ma la Regione si disinteressa totalmente di Massa e della sua provincia. In questo i colpevoli hanno i soliti cognomi: Rossi, Saccardi, Giani, fino al Consigliere del taglio del nastro Bugliani. Tutti coerentemente bravi a chiacchierare ma poi disinteressati ai problemi veri e quotidiani dei cittadini, che stanno scontando sulla propria pelle anni di scelte sbagliate sulla sanità apuana. A fronte di questo menefreghismo, l'amministrazione comunale si è adoperata fin da subito per reperire mascherine idonee, o acquistandole direttamente o ricevendole con donazioni da aziende ed altri privati, sensibilizzati dalla stessa amministrazione comunale. C'è chi riesce a fare polemiche strumentali (ed inutili per la popolazione) addirittura sulla distribuzione delle mascherine fatta ieri vicino alle farmacie comunali. Come al solito c'è chi fa, chi si adopera per i cittadini (tutti) e chi straparla perdendo l'occasione, invece, di dare una mano".