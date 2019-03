`La prevenzione in... rosa`. Sabato visite ed esami gratuiti a Massa

Massa - “La prevenzione in... rosa” così si chiama la giornata di prevenzione che, promossa dal Gruppo di specialisti volontari, si terrà sabato 9 marzo con inizio alle 9 al “Centro Medico Ponticello” di via Ponticello sud 4 a Massa. Dunque visite e test completamente gratuiti ma rivolti solo alle donne; il Gruppo ha deciso per sabato 9 per favorire maggiore partecipazione, appunto, delle sole donne. L’organizzazione avverte che non occorre prenotazione ma dalle 9 alle 10,30 saranno consegnati all’accettazione del “Centro Medico Ponticello” da personale addetto, bigliettini per accedere alle prestazioni; per permettere ad un a maggior numero possibile (di donne) di potere usufruire delle prestazioni, ogni partecipante potrà scegliere tra una visita ed una prestazione strumentale il tutto, ripetiamo, completamente gratuito. Questi gli esami e visite saranno effettuati da: Dott.ssa Rita Baldini: Consulenze psicoterapeutiche; Dottor Gianni Barattini: Visite dermatologiche (controllo Nei); Dott.ssa Valentina Barletta: Visite cardiologiche complete (con ecocuore) e ECG; Dottor Lorenzo Bertellotti: Ecodoppler TSA; Dottor Antonello Giannoni: Visite nutrizionali; Dott.ssa Erica Giovannelli: Consulenze riabilitative pavimento pelvico; Dottor Paolo Migliorini: Visite ginecologiche; Dottor Tito Torri: Ecografia Tiroide, Dottor Valli Mario: Visita senologica.



Prevenzione per il tumore al seno ma anche della tiroide e del rischio cardio vascolare. Ottimi gli specialisti presenti ma grande attesa per il Dott. Mario Valli, carrarese, g. Direttore Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino - Specializzato in Chirurgia Generale ed in Oncologia Clinica presso lo stesso Ateneo e Direttore del Dipartimento Oncologico degli Ospedali Maria Vittoria e Birago di Vische. Il dottor Valli è stato anche docente incaricato dell'insegnamento di “Organizzazione della lotta contro i tumori”presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di Torino dal 1982 e in seguito dell'insegnamento di Chirurgia presso la stessa Scuola ed ha una casistica operatoria personale di circa 8000 interventi chirurgici ed è autore o coautore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche a prevalente carattere chirurgico-oncologico. In poche parole una vera celebrità; ed anche per il dottor Lorenzo Bertellotti radiologo ecografista risolutore di situazioni difficili per questo ricercato dalla collettività.



Un ringraziamento da parte dell’organizzazione del Gruppo Specialisti Volontari al “Centro Medico Ponticello” che mette a disposizione macchinari di ultima generazione e la bellissima struttura dell’Alta Toscana dedicata alla prevenzione, riabilitazione ed alla tutela della salute di tutta la famiglia.

L’evento in occasione della Giornata internazionale della donna che ricorre, come è noto, l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Oggi viene associata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita il 17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre. Fonti Onu auspicano che nel mondo sia raggiunta una effettiva parità di genere entro il 2030.