Massa - «L'Arpat conferma la situazione disastrosa dei torrenti apuani». Lo afferma la Commissione Sezionale Tutela Ambientale Montana del Cai di Massa che rivolge un forte appello alla politica locale e regionale per salvaguardare i corsi d'acqua.



I risultati delle analisi di Arpat sull'inquinamento delle acque a causa dei residui di lavorazione dell'escavazione è la prova di ciò che da anni viene ripetuto non solo dalle associazioni ambientaliste, ma dalla stessa Arpat.

Per noi della Tam (Commissione Sezionale Tutela Ambiente Montana) del Cai di Massa niente di nuovo, ma una amara conferma della disastrosa situazione ambientale dei nostri torrenti, dei nostri canali e di tutte le acque, anche di quelle che scorrono nel sottosuolo. Abbiamo esposto i medesimi argomenti anche in sede di commissioni consiliari del Comune di Massa, tentando di far capire la gravità della situazione. Abbiamo sempre denunciato questa situazione di criticità che non nasce oggi ma caratterizza il nostro territorio da decenni... ma purtroppo non siamo mai stati ascoltati, anzi spesso siamo stati additati come coloro che volevano togliere lavoro riproponendo la falsa contrapposizione tra ambiente e lavoro.

Oggi le nostre "visioni" trovano una conferma scientifica, trovano la prova concreta di analisi, trovano nella relazione di Arpat un messaggio chiaro: la nostra società sta uccidendo i fiumi che da sempre sono elemento essenziale e imprescindibile per la vita.

Noi continueremo su questa strada. A maggior ragione oggi che abbiamo le prove definitive dell'inquinamento proveniente dalle attività estrattive.

Ci domandiamo però cosa faranno le istituzioni che a vario titolo sono interessate. Ci domandiamo cosa faranno le amministrazioni comunali che fino ad oggi non hanno assolutamente messo in atto alcun presidio concreto per il contenimento di questo inquinamento. Ci domandiamo come possa essere compatibile con queste analisi di Arpat l'annuncio da parte del Comune di Massa dell'apertura di nuove cave oggi dismesse, cioè di nuove potenziali fonti di inquinamento. Ci domandiamo come la Regione Toscana possa essere ancora convinta del Piano Regionale Cave che ha da poco approvato visto che basa il finto contingentamento sulle esigenze del mercato e non sulla protezione ambientale. Ci domandiamo inoltre quale saranno d'ora in avanti le attenzioni del Parco delle Apuane sulle autorizzazioni ambientali richieste dalla normative: la stragrande maggioranza delle cave massesi sono in territorio parco.

Crediamo che a questo punto siano finiti i tempi pilateschi e chi ha responsabilità sul nostro territorio debba intervenire in modo deciso e definitivo per interrompere l'inquinamento nelle nostre acque, dei nostri torrenti, dei nostri canali. Gli strumenti, le leggi, gli studi scientifici sono a disposizione, occorre solo decidere se si sta dalla parte di chi inquina o dall'altra.