`Infogreen`, Montignoso investe nell´informazione turistica

Massa - Assistenza all'utenza, informazioni sugli eventi estivi, sui servizi e sulle attività svolte dal Comune per la cittadinanza e i turisti, «con il Punto Info che inauguriamo stamani rendiamo questa spiaggia uno spazio ancor più accessibile per chiunque voglia andare al mare, dalle famiglie ai ragazzi fino ai soggetti con difficoltà motorie e disabilità. La Green Beach è un esempio da imitare» ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti nel corso della presentazione.



Aperto tutti i giorni fino a settembre, dalle 10.00 alle 14.00 escluso il lunedì, il punto "Infogreen", completamente in legno e colorato verde acqua, grazie a un operatore fornirà completa assistenza sulla programmazione turistica non solo di Montignoso ma dell'intera costa con materiale illustrativo e brochure, e ancora, possibilità di conoscere i servizi all'utenza e di usufruire del supporto per i soggetti disabili nella spiaggia.



«Siamo orgogliosi – continua il Sindaco – lo scorso anno abbiamo iniziato questo percorso complesso ma gratificante, siamo riusciti a dotare la città di un luogo aperto, completamente fruibile e accessibile con attrezzature, percorsi e parcheggi anche per chi presenta difficoltà motorie, abbiamo eliminato gli ostacoli le barriere che spesso impediscono di poter godere del mare. Con questo ulteriore passo, frutto della collaborazione continua dei settori, degli uffici e dei diversi assessorati, aumentiamo la qualità dei servizi e la godibilità della spiaggia. Ma non solo, tra gli interventi eseguiti infatti siamo riusciti a recuperare anche la vegetazione dunale ricreando uno spazio dedicato alla flora che tipicamente esiste sulla nostra costa».



Il progetto "Infogreen" è stato vinto dal Comune all'interno di un progetto della Regione Toscana per il quale ha ottenuto un finanziamento di circa 19mila euro (a cui si aggiungo altri 5mila del Comune) «per questo voglio ringraziare la Regione che ci ha dato la possibilità di investire in un servizio che riteniamo essenziale per il nostro turismo e per un turismo "accessibile". Abbiamo voluto creare il punto all'interno di quello che riteniamo un fiore all'occhiello della nostra città – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci, la Green Beach infatti nasce su un progetto innovativo del 2018 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – spostando il servizio dalla vecchia APT dietro al Parco della Repubblica, nascosta e poco conosciuta. Qui sarà possibile dare maggiori informazioni e intercettare domande e curiosità, anche grazie al flusso di persone che vanno al mare e al calendario di iniziative in corso sulla costa, tra cui la rassegna cinematografica gratuita proprio qui all'intero della spiaggia in partenza martedì 23 Luglio».