«Dieci azioni per il decoro che hanno tolto dignità al Comune»

Massa - Protesta della Rete antisessista di Massa Carrara contro il Regolamento di polizia urbana approvato dal Comune di Massa e in particolare contro lo strumento del daspo urbano per allontanare dalla città venditori ambulanti molesti, prostitute, graffittari e altri. Sotto palazzo civico, ieri, la Rete ha realizzato un sit in che nasce da una riflessione: cosa sarebbe successo ai personaggi delle favole ai tempi del regolamento di polizia urbana?



"Siamo qui per contestare ancora una volta le scelte della Giunta leghista di Massa - scrive la Rete - che legifera per riportare la città al decoro e in un anno di governo della città, in compenso, è stata mandante diretta o indiretta di azioni volte a eliminare dalle strade e dalle piazze la dignità".



"Anteporre il decoro alla dignità è: chiudere il progetto SPRAR, facendolo passare come un risparmio per il Comune – falso -. Negando la dignità a chi, lontano dal proprio paese, chiede alla vita un'altra possibilità di vedersi riconosciuto il basilare diritto di esistere. Lasciare impunito l’incappucciamento del busto del Partigiano Vico, ed erigere una stele commemorativa a un podestà fascista strappando dignità alla nostra Storia, che è una storia di Resistenza, non se lo dimentichino la signora sindaca e le signore consigliere. Eliminare il linguaggio di genere dai documenti del Consiglio Comunale e in questo modo eliminare le donne togliendo loro dignità e il diritto di essere nominate al femminile".



"Dichiararsi obiettori nei confronti della legge .76/2016 sulle Unioni Civili (Persiani luglio 2018), Scegliere di Patrocinare il Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, negare il patrocinio al Toscana Pride togliendo Dignità alle donne, e alla libertà di scelta sul proprio corpo, togliendo Dignità alla comunità LGBTI+. Negare la voce ai lavoratori e alle lavoratrici Sanac, respinti alle porte della blindata e fuorilegge Festa della Lega che cercavano di essere ascoltati dal Ministro Savoini, azzerando la dignità di chi cerca nello Stato una soluzione all’emergenza lavorativa".



"L’immobilismo di fronte all’impellente problema dell’emergenza abitativa, la dignità strappata alle famiglie sotto sfratto, a cui il Comune non dà risposte concrete. Così come alle famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, in periferie abbandonate, lontane da ogni servizio, dimenticate. In una città in cui la crisi del settore industriale si manifesta con tutta la sua ferocia e mostruosità, la dignità è quotidianamente negata ai suoi cittadini. Dignità strappata al territorio, alle montagne, ai fiumi che alla prima pioggia si gonfiano di abusivismo e politiche ambientali disastrose, per poi riversarsi come un'onda malata nel mare".



"Lo scontro tra decoro e dignità, dentro e fuori i palazzi istituzionali, con esponenti di spicco che offendono, minacciano colleghi e cittadinanza, vorrebbero mettere a tacere ogni voce di dissenso, e si lasciano andare a volgari e allarmanti dichiarazioni sui social network, togliendo dignità al loro ruolo. Ci sembra chiaro che non accetteremo mai il loro decoro, che ci schiereremo sempre dalla parte di chi si è visto far la guerra da questa Giunta, non faremo un passo indietro, instancabilmente indecorose e ribelli".