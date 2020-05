«Cosa sta facendo il Comune sulla messa in sicurezza della montagna sulla SP4?»

Massa - Riceviamo e pubblichiamo da parte di "Massa Città in Comune" - Partito della Rifondazione Comunista, a proposito della situazione di un tratto di SP4 a seguito della caduta di un masso risalente allo scorso ottobre:



"Il 2 Ottobre 2019 un masso cadde in prossimità della galleria dell’Acerello sulla SP4 appena dopo l’Orto Botanico. Il Presidente Lorenzetti dichiarò alla stampa il 6 Marzo scorso che la viabilità non era stata ripristinata "non perché la Provincia non abbia voluto fare le opere di somma urgenza necessarie per mettere in sicurezza la parte del monte da cui si è distaccato un masso, ma semplicemente perché da mappe catastali quella parte è di proprietà del Comune di Massa”. Ieri abbiamo voluto verificare, nel primo fine settimana post riapertura, come fosse la situazione sulla strada che unisce Massa con l’Alta Versilia e la Garfagnana. Sembrava di stare durante le riprese dell’episodio di 007 “Quantum of Solace”, emuli di James Bond con costose fuoriserie che sfrecciavano verso il Passo del Vestito visto che dalla parte di Massa i cartelli con il divieto di accesso erano stati buttati a terra.



Il collegamento viario fra le province di Lucca e Massa-Carrara è una infrastruttura fondamentale per l’attività turistica ma è anche decisiva per lo sviluppo delle attività economiche dei paesi a monte che devono poter fare rete con l’Alta Versilia e la Garfagnana. Non basta fare un post Facebook per dire che Antona e le sue attività agricolo/pastorali debbano essere aiutate; non sarà uno “spot maternalistico” dell’assessora all’Ambiente a risolvere i problemi infrastrutturali che da 7 mesi sono dimenticati dalla Giunta Persiani. Occorrono azioni amministrative all’altezza che rimuovano l’isolamento e ristabiliscano la connessione viaria fra Massa e le aree interne dei nostri territori.



Cosa è stato fatto da fine 2019 dall’assessore ai Lavori Pubblici Guidi insieme agli uffici per mettere in sicurezza il versante di proprietà del Comune di Massa? Dobbiamo continuare a vedere la violazione del divieto di transito per tutta l’estate da parte di migliaia di turisti? Provincia e Prefettura sanno dire alle comunità locali cosa sta facendo il Comune di Massa sulla messa in sicurezza della montagna sulla SP4?



Cercheremo attraverso i consiglieri regionali di Toscana a Sinistra e il candidato presidente Tommaso Fattori di porre il tema della connessione infrastrutturale fra territori di margine; garantire sicurezza e stabilità della viabilità è la precondizione per lo sviluppo turistico economico di queste aree di margine che sono una risorsa naturale schiacciata dall’industria mineraria".