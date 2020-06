Massa - Dagli Stati Uniti all'Italia. Da Minneapolis a Massa. La "rabbia nera" arriva anche nel capoluogo apuano, dove oggi si sono riuniti un centinaio di persone in piazza Berlinguer in ricordo di George Floyd, il 46enne afroamericano morto lo scorso 25 maggio in Minnesota durante un fermo di polizia dopo che un agente gli ha premuto il ginocchio sul collo per quasi nove minuti.



La mobilitazione, che ha avuto inizio intorno alle 18, sposa il motto "black lives matter" - "le vite dei neri contano" - che sta guidando tante manifestazioni in giro per il mondo. A lanciare l'iniziativa sono stati il Movimento Giovanile della Sinistra e il circolo "Comandante Vico" che hanno raccolto fin da subito le adesioni di studenti, giovani, esponenti antifascisti massesi e movimenti della sinistra. Si sono ritrovati in Piazza, rigorosamente indossando mascherine e rispettando le distanze di sicurezza, con cartelli e slogan per dire "no" al razzismo e, in particolare, al "razzismo che non fa respirare".