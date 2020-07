«Al Cermec nessun rifiuto da fuori». Il consorzio risponde alle domande dei cittadini

Massa - In riferimento alla lettera aperta che come Cermec abbiamo ricevuto da alcune associazioni, relativa a presunte criticità sull’impianto pubblico che serve il territorio per il trattamento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, riteniamo opportuno precisare pubblicamente che:



a) all’accordo tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, sottoscritto ad inizio 2020, non è stata data operatività. Agli impianti aziendali non sono stati conferiti rifiuti provenienti da fuori regione, come invece per numerosi anni (e per quantità ben superiori) è successo con il trattamento dei rifiuti provenienti dalla Liguria: rifiuti che, dopo il loro trattamento presso i nostri impianti, vengono avviati a discarica. Come è noto infatti Cermec è solo un impianto di trattamento dei materiali conferiti che poi hanno destinazioni verso impianti di riciclo o di smaltimento.



b) gli impianti di Cermec non effettuano alcuno scarico in acque superficiali (né nel Lavello, che comunque non corre in contiguità con lo stabilimento, né nei suoi affluenti, come il canale Bersuglia). I percolati da trattamento del rifiuto sono raccolti in vasche chiuse e isolate e da qui smaltiti verso impianti esterni per il loro trattamento. Anche le acque di prima pioggia vengono inviate a depurazione a impianti terzi. È dunque da escludere che eventuali contaminazioni del Lavello possano essere causate dalle attività di Cermec.



Fatte queste premesse, di seguito le risposte puntuali alle domande a noi pervenute:



1. Quali sono le sostanze chimiche che vengono utilizzate per il trattamento di questi rifiuti non differenziati,



Nessuna sostanza chimica viene utilizzata nei processi produttivi. Quello di Cermec è un impianto TMB: per il rifiuto urbano residuo, indifferenziato (EER 20.03.01) il trattamento meccanico-biologico prevede una prima fase di triturazione e vagliatura, per la separazione della “frazione secca” (inorganica) da quella “umida”, organica. La prima viene immediatamente allontanata a impianti esterni, la seconda viene posta in un parco di maturazione dove il materiale viene lasciato in media 3 settimane a maturare. Il risultato finale è il cosiddetto “compost fuori specifica” (EER 19.05.03), inviato poi a impianti di discarica a recupero (per le coperture giornaliere) o a deposito



2. Se le quantità di rifiuti che arriveranno al Cermec superano quelli della autorizzazione attuale a questo impianto,



Per la linea RUR indifferenziato l’impianto è autorizzato per 95.000 tonnellate annue. Nell’ultimo triennio (2017-2019) i quantitativi trattati sono stati rispettivamente pari a 84.297 t, 79.565 t, 72.370 t. Eventuali quantitativi di rifiuti provenienti dal Lazio, pari a 4.500 t porterebbero comunque il totale ben al di sotto del limite autorizzato.



3. Se l’impianto Cermec è adeguato a ricevere ulteriori quantità di rifiuti indifferenziati, quali misure sono state predisposte per tutelare l’ambiente e la salute pubblica oltre a quelle già previste dalle vigenti autorizzazioni,



Sì, stante l’attuale andamento dei conferimenti l’impianto è adeguato a ricevere i quantitativi oggetto dell’accordo col Lazio. Per chiarire i “volumi” di cui si parla è bene precisare che il totale di 4.500 tonnellate diviso 300 giorni lavorativi restituisce un valore di 15 tonnellate al giorno: si consideri che un “bilico” (un Tir) ha una capacità fino a circa 26/27 tonnellate: per cui i conferimenti sarebbero pari a meno di tre scarichi a settimana. Per cui non si rendono necessarie misure di tutela aggiuntive rispetto a quelle già presenti nell’impianto (tra l’altro in fase di miglioramento, d’intesa con Regione, Arpat e Asl), sulle quali non solo gli enti di controllo operano periodica sorveglianza ma che sono oggetto anche di autocontrolli da parte della nostra stessa struttura.



4. Quali sono gli impianti toscani che, dopo il trattamento nei due impianti citati nella delibera (L’altro impianto è l’ERSU SpA) dell’accordo, riceveranno i rifiuti per lo smaltimento finale e che tipo di autorizzazioni hanno.



I rifiuti prodotti dal trattamento dell’indifferenziato vengono inviati ad impianti d’Ambito (discarica Belvedere a Peccioli, discarica Scapigliato a Rosignano, minimi quantitativi a TV AAMPS, Livorno), secondo una pianificazione dei flussi definita dalla stessa Autorità d’Ambito Toscana Costa.