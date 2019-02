Tutto pronto per la White Marble Marathon: ecco le strade chiuse

Ecco i percorsi alternativi nei comuni di Carrara, Massa e Montignoso durante la manifestazione sportiva di domenica 24 febbraio

Massa-Carrara - È tutto pronto per la partenza della prossima “White Marble Marathon”, la kermesse organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto di Fondazione Marmo (main sponsor della maratona) e di Fonteviva (main sponsor della Mezza Maratona), che domenica 24 febbraio coinvolgerà i territori di Carrara, Massa e Montignoso, i rispettivi settori comunali di sport e turismo, ma anche numerosi imprenditori locali, associazioni, volontari e circa 200 studenti delle scuole provinciali per i quali la partecipazione organizzativa varrà come alternanza scuola-lavoro. Un evento di spessore non solo sportivo, che come hanno dimostrato le due edizioni precedenti assume valenza di vetrina promozionale per l’intera comunità apuana e per il suo apparato ricettivo; grazie alla Maratona, infatti, oltre un migliaio di podisti, fra professionisti e appassionati (il 75% dei quali provenienti da fuori regione, in testa Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, con alcune presenze anche dall’estero, da Marocco, Libano, Belgio e Sudafrica), soggiorneranno sul territorio di Massa e Carrara, accompagnati delle proprie famiglie, e coglieranno l’opportunità per scoprire l’offerta naturalistica e culturale della nostra Provincia. A seguire si riepilogano le principali informazioni utili inerenti la manifestazione.



Le gare. La Maratona “Fondazione Marmo White Marble Marathon” prevede un percorso di 42 km con partenza e arrivo da Marina di Carrara in prossimità di Piazza Nazioni Unite. La gara si sviluppa sul velocissimo lungomare tra Marina di Carrara e Marina di Massa fino a Cinquale di Montignoso, 22 km in compagnia delle nostre spiagge e del nostro fantastico mare. Il percorso raggiungerà poi il centro storico di Massa; sorvegliati dall'alto dall'imponente Castello Malaspina la gara si inoltrerà tra le vie più belle di Massa: Piazza Aranci, Via Alberica, Via Beatrice, Piazza Mercurio e Via Dante. Superata Massa, si rientra a Marina di Carrara attraversando il borgo storico di Avenza fino a tornare in zona partenza in prossimità di Piazza Nazioni Unite. Il percorso è certificato da FIDAL. La Mezza Maratona “Fonteviva WRA Half Marathon” prevede un percorso di 21 Km, tra Marina di Carrara e Marina di Massa, completamente pianeggiante e ultra veloce. La gara si sviluppa in comune con la maratona sul velocissimo lungomare apuano tra Marina di Carrara e Marina di Massa; finish-line in Piazza Betti di fronte al centralissimo Pontile. Anche per la Mezza Maratona il percorso è certificato da FIDAL. La Fonteviva WRA Half Marathon sarà valida anche per l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) di Mezza Maratona 2019 di Categoria e di Sezione. Oltre ai due appuntamenti agonistici è prevista anche una camminata non competitiva di 7 Km, aperta a tutti e senza bisogno di alcuna preparazione.



Chiusura delle strade al traffico e viabilità alternativa. In ragione dell’importanza dell’evento e delle sue significative ricadute economiche sul territorio, la cittadinanza è invitata alla massima collaborazione e comprensione per i temporanei disagi che l’interdizione al traffico dovesse creare. Il centralino della Protezione Civile attiverà un servizio di avviso telefonico per informare la cittadinanza della temporanea chiusura delle strade interessate dal passaggio della Maratona. Inoltre, sarà allestita una cartellonistica della viabilità alternativa per le strade impegnate dalla Maratona. Le strade interessate dall’evento White Marble Marathon saranno completamente chiuse al traffico stradale dalle ore 8:30 alle ore 15 di domenica 24 febbraio. Dopo le ore 15 i concorrenti ancora sul percorso dovranno rispettare il codice della strada. Anche durante le ore di interdizione del traffico sarà comunque garantito il transito di tutti i mezzi di soccorso.



Dettaglio strade impegnate dalla Maratona:

Via Garibaldi,Viale XX Settembre, Via Covetta, Via Fiaschi, Via Campo D’Appio, Via Monzoni, Via Casola, Via Villafranca, Via Covetta, Viale Bertoloni, Via Muttini, Via Cavallotti, Via Parma, Via Cristoforo Colombo, Viale Da Verrazzano, Via Savonarola, Via Garibaldi, Viale XX Settembre, Via Giovan Pietro, Via Gino Menconi (fino a Ferramenta Genovesi), Via Nardi, Viale Zaccagna, Viale Pinete, Via Fortino San Francesco, Viale Lungomare Ponente, Via Lombardo Ernesto, Viale Pinete, Via Don Gnocchi, Viale Lungomare Ponente, Viale Vespucci, Viale Lungomare Levante, Viale Lungomare Levante (Bagno Schiller), Viale Lungomare Levante (Bagno Trabucco), Viale Lungomare Levante (Bagno Nical), Viale IV Novembre, Bagno Beach (GIRO BOA), Viale IV Novembre, Viale Lungomare Levante (Bagno Gabry),Viale Vespucci, Lungo Frigido di Ponente (lato Carrara), Lungo Frigido, Via Taberna Frigida, Via Marina Vecchia, Via Marina Vecchia (n. 114 - incrocio V. Marconi), Piazza della Misericordia, Viale Eugenio Chiesa, Via Porta Fabbrica, Piazza Aranci, Via Alberica, Piazza Martana, Via Beatrice, Piazza Mercurio, Via Guidoni, Via Cairoli, Piazza della Conca, Via Guglielmi, Via Dante, Piazza Aranc, Via Petrarca, Piazza del Teatro, Viale Eugenio Chiesa, Piazza della Misericordia, Via Marina Vecchia, Via Dorsale, Via Dorsale (vicino a rotonda Carrefour), Via Passo Volpe, Via Gino Menconi, Piazza Gino Lucetti, Via Farini, Via Gino Menconi, Via Giovan Pietro, Viale XX Settembrem, Viale XX Settembre (San Marco), Via Garibaldi.



Dettaglio strade impegnate dalla Mezza Maratona:

Via Garibaldi, Viale XX Settembre, Via Covetta, Via Fiaschi, Via Campo D’Appio, Via Monzoni, Via Casola, Via Villafranca, Via Covetta, Viale Bertoloni, Via Muttini, Via Cavallotti, Via Parma, Via Cristoforo Colombo, Viale Da Verrazzano, Via Savonarola, Via Garibaldi, Viale XX Settembre, Via Giovan Pietro, Via Gino Menconi (fino a Ferramenta Genovesi), Via Nardi, Viale Zaccagna, Viale Pinete, Viale Pinete, Via Fortino San Francesco, Viale Lungomare Ponente, Via Lombardo Ernesto,Viale Pinete, Via Don Gnocchi, Viale Lungomare Ponente, Viale Vespucci, Viale Lungomare Levante - GIRO BOA (Bagno Ronchi Ponente), Viale Lungomare Levante, Rotonda Viale Roma (Bagno Gabry), Viale Vespucci, Piazza Betti, Via San Leonardo.



Dettaglio strade impegnate dalla camminata non competitiva:

Via Garibaldi, Viale XX Settembre, Viale Giovanni da Verrazzano, Viale Pinete, Via Fortino San Francesco, Viale Lungomare Ponente, Via Lombardo Ernesto, Viale Pinete, Via Don Gnocchi, Viale Lungomare Ponente, Viale Vespucci, Piazza Betti, Via San Leonardo.



Segreteria e ritiro dei pettorali. La Segreteria presso la quale ritirare i pettorali e i pacchi gara sarà predisposta presso l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, con accesso da Viale Colombo 6 e apertura nella giornata di sabato 23 febbraio dalle ore 9 alle 21 e nella mattina di domenica 24 dalle ore 7 alle ore 8:15.



Orari di partenza. La Fondazione Marmo White Marble Marathon e la Fonteviva WRA Half Marathon partiranno domenica 24 febbraio alle ore 9; la camminata non competitiva partirà alle ore 10. Zona di partenza allestita presso Via Garibaldi, all’incrocio con Piazza Nazioni Unite, a Marina di Carrara.



Deposito borse. E’ prevista una unica zona per il deposito borse in Piazza Nazioni Unite per gli atleti iscritti alla Maratona (sotto appositi gazebi) e alla Mezza Maratona (in appositi camioncini numerati). Non è previsto il deposito borse per i partecipanti alla camminata non competitiva. Gli iscritti alla Fondazione Marmo White Marble Marathon ritroveranno le proprie borse presso gli stessi gazebi. Gli iscritti alla Fonteviva WRA Half Marathon ritroveranno le proprie borse direttamente a Marina di Massa a pochi metri dall’arrivo della gara.



Bus Navetta. Servizi di autobus navetta collegheranno Marina di Massa a Marina di Carrara a partire dalle ore 7 fino alle 8:15 di domenica 24. Il rientro dal Marina di Massa a Marina di Carrara è previsto fino alle ore 13. A Marina di Massa la zona di passaggio della navetta si troverà all’incrocio tra Viale delle Pinete e Viale Mattei (a 650 m da Piazza Betti, nella zona di arrivo della WRA Half Marathon e della camminata non competitiva). A Marina di Carrara il punto di passaggio della navetta si troverà nei pressi della zona partenza/arrivo della manifestazione.



Toilette/docce. Bagni chimici saranno disponibili presso la zona della partenza, intorno ai km 17, 27, 33, presso la zona di arrivo della Mezza Maratona. All’arrivo della Maratona saranno disponibili le docce del Campo Scuola di Marina di Carrara, collegate alla zona di arrivo tramite pulmini dedicati.



Stazioni di rifornimento. Lungo il percorso, ogni 5 km, saranno predisposte delle stazioni di rifornimento (a cura dell’Associazione Cuochi Massa Carrara) dove verrà distribuita acqua Fonteviva insieme ad alcuni generi alimentari (succhi, biscotti, frutta). A partire dal rifornimento del km 25 saranno disponibili anche elettroliti/malto destrine Keforma. I punti interessati dalle stazioni di rifornimento saranno: Via Cavallotti (incrocio via Rinchiosa), Via Menconi (su Piazza Lucetti, Avenza), Via Ernesto Lombardo (subito dopo la svolta su Viale delle Pinete), Viale Lungomare Ponente (ristoro bagno Schiller), Viale Lungomare (ristoro bagno Gabry), Via Marina Vecchia (altezza negozio Buffetti), Via Dorsale (100 metri prima della rotonda Carrefour), Viale XX Settembre (altezza pasticceria San Marco, Avenza).



Punti di spugnaggio. A partire dal km 7.5, con cadenza ogni 5 km, saranno predisposti dei punti di spugnaggio. Le vie interessate dai punti di spugnaggio saranno: Piazza Menconi, Viale delle Pinete (autolavaggio), Lungomare Vespucci (prima del ponte nuovo sul fiume Frigido), Viale Lungomare Ponente (Via Fescione), Via LungoFrigido (quasi alla fine vicino a autolavaggio), Via Marina Vecchia (all’altezza OVIESSE), Via Dorsale (rotonda via Passo della Volpe).



Ristori finali. Al termine della Fondazione Marmo White Marble Marathon e della Fonteviva WRA Half Marathon saranno predisposti dei ristori, a cura dell’Associazione Cuochi Massa Carrara, dove saranno distribuiti acqua Fonteviva, elettroliti e altri generi alimentari.



Assistenza medica. Punti di assistenza medica saranno predisposti all’arrivo della Fonteviva WRA Half Marathon e della camminata non competitiva, a Marina di Massa, e all’arrivo della Fondazione Marmo White Marble Marathon presso Piazza Nazioni Unite a Marina di Carrara. Un’ambulanza chiuderà la gara seguendo gli ultimi concorrenti.



Organizzatore: ASD Word Running Academy di Paolo Barghini (Presidente)



Comitato Organizzatore Maratona: Chiara Frugoli (Presidente) Paolo Barghini, Nicola Ciani, Nicola Del Vecchio, Daniela Genovesi, Claudia Marchetti, Lucia Tommasiello



Patrocini: Comune Carrara, Comune Massa, Comune Montignoso, CONI Toscana.



Sponsorship: Fondazione Marmo, Fonteviva, Bruno Lucchetti, Fondazione Marcegaglia, Benetti Macchine, Marmilame, Amia, Edilcomponenti, Cheapnet, Credit Agricole.



Ringraziamenti. Il Comitato Organizzatore ringrazia il Comune di Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Montignoso, la Provincia di Massa-Carrara per il supporto e l’ attenzione dimostrata nei confronti dell’evento. Si ringraziano inoltre i numerosi partner che supportano l’evento logisticamente e operativamente, in modo particolare: Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Croce Bianca, Unione Nazionale Veterani dello Sport, CONI, FIDAL, Associazione Cuochi Massa Carrara, studenti e insegnanti degli istituti cittadini coinvolti nel progetto alternanza scuola-lavoro, Taurina Bros (autori dell’inno della Maratona).