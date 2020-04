Coronavirus, game over anche la serie A di basket

Massa-Carrara - Il basket nazionale chiude. Il Presidente della FIP Giovanni Petrucci ha dichiarato ufficialmente concluso il Campionato di Serie A. La Virtus Bologna dovrà mettersi l’anima in pace, il campionato dominato fino al 22esimo turno della regular season non sarà suo.



Bocciata la proposta di chiudere la stagione con un play-off tra le migliori 16 in classifica da giocare magari a luglio. Si tratta del secondo sport, in Italia, che cancella le competizioni in corso, dopo il rugby. A breve anche il volley dovrebbe ufficializzare la stessa decisione.



Nel comunicato della Federbasket si legge che “dal Governo, dalle Regioni e dalla scienza arrivano precise e stringenti indicazioni che riguardano il distanziamento sociale. Misure impossibili da attuare per uno sport di contatto come la pallacanestro. È dovere, quindi, della FIP assumere ogni iniziativa che possa tutelare le proprie affiliate ed i propri tesserati. Dichiarare conclusa l’attuale stagione sportiva permette ai club ed ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività”.