A Massa-Carrara sport in penombra: si salvano panathlon e indoor

Massa-Carrara - 107 province monitorate e 32 indicatori presi in considerazione: le classifiche elaborate da PtsClas per il Sole 24 Ore rivelano i territori italiani a maggiore vocazione sportiva. E quando si parla di sport, in questo caso, la visione è davvero ampia e comprende una grande varietà di ambiti, partendo dagli sport di squadra ed individuali fino ad arrivare alla storia e alla cultura, alle strutture e alla formazione. La classifica generale vede Trento al primo posto, seguito da Trieste e Macerata. La prima provincia toscana è Firenze, ottava, mentre Massa-Carrara è molto lontana, in 78esima posizione.



Quattro sono le macroaree su cui la ricerca si è focalizzata. Nella prima, quella delle Strutture sportive, Massa-Carrara si trova al 56esimo posto. Quindicesima invece, e dunque in ottima posizione, in un'ulteriore ramificazione della categoria, quella relativa agli Enti di promozione sportiva.



Riguardo agli sport di squadra un buon 28esimo posto nel Calcio professionistico. Male il Volley, dove la provincia raggiunge solo il 91esimo gradino. Negli sport individuali Massa-Carrara si distingue positivamente per gli Sport Indoor (24esima), il Ciclismo (34esima) e gli Sport dell'acqua (25esima).



Nella categoria "Sport e società", infine, il risultato più brillante è quello relativo a Sport, cultura e Panathlon, con un secondo posto a inseguire il primato di Forlì-Cesena. Ultimissime posizioni invece nello Sport paraolimpico e nello Sport femminile.