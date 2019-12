Volt Italia si prepara alle elezioni regionali, l´invito del coordinamento provinciale

Massa-Carrara - In vista delle prossime elezioni regionali in Toscana si terrà un evento di lancio della campagna elettorale di Volt Europa, che si svolgerà sabato 14 dicembre alle ore 10.30 presso la sala conferenza del centro sportivo Hidron, in via di Gramignano, a Campi Bisenzio (FI).



Anna Chiara Borrello, coordinatrice di Massa Carrara, parteciperà all’evento: “Come Volt Italia questa campagna elettorale è un modo per avvicinarci ai territori. Presenteremo un programma basato sulle esigenze dei nostri concittadini, scaturito dai tour di ascolto che abbiamo fatto in questi mesi sul territorio, ascoltando i problemi di cittadini e associazioni e cercando di dare loro risposte concrete.”



Volt Europa è il primo partito presente con lo stesso simbolo e la stessa visione in tutto il continente, che in soli due anni dalla sua nascita ha già eletto il suo primo Europarlamentare lo scorso maggio. L’obiettivo dell’appuntamento è quello di presentare alla stampa i candidati e il programma per le elezioni regionali toscane del 2020. All’evento saranno presenti alcuni membri del Consiglio direttivo di Volt Italia: i due co-presidenti, Federica Vinci e Andi Shehu, il consigliere per la circoscrizione centro Guido Silvestri e la consigliera per l’estero Federica Pesce.



«Vogliamo innovare il modo di fare politica portando avanti un modello di cittadinanza attiva, ben strutturato sul territorio, e istanze politiche che sono allo stesso tempo locali ed europee» afferma Elisa Meloni, candidata alla Presidenza della Regione. «I valori per cui spendiamo quotidianamente le nostre energie sono quelli di una Toscana aperta, inclusiva, progressista ed ecologista. Intendiamo porci in modo costruttivo e propositivo, con una chiara progettualità per il futuro, per mobilitare quelle persone che si sono disaffezionate da una politica percepita come distante, miope e poco trasparente».



(in foto: Anna Chiara Borrello, coordinatrice di Massa Carrara)