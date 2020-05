Sei milioni e mezzo di euro per l´area di crisi industriale di Massa-Carrara

Massa-Carrara - A partire dal prossimo 1 giugno anche le imprese localizzate nell'area di crisi industriale di Massa-Carrara e di Livorno potranno presentare le domande, attraverso Invitalia, per accedere alle nuove agevolazioni previste dalla riforma della legge 181/89 approvata ad agosto 2019. Per Massa-Carrara in arrivo 6 milioni e mezzo e per Livorno 10 milioni, su un totale di 30 milioni nazionali.

"Il Governo nazionale, grazie soprattutto all'impegno del Ministro pentastellato Patuanelli, ha stanziato nuovi fondi per sostenere le aree di crisi in Italia. Per Massa-Carrara e Livorno - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle - si tratta di un intervento atteso da anni da tantissime imprese del territorio".

"La misura, in sintesi, promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio di Massa-Carrara e Livorno rientrante nell'area di crisi, iniziative finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti. Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo o di programmi di investimento per la tutela ambientale, oppure di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento."



"Continua così - commenta il consigliere regionale - l'impegno del Governo per ridare slancio alle zone italiane più colpite dalla crisi economica degli ultimi anni. Siamo fiduciosi che anche i nuovi aiuti possano aiutare la riconversione produttiva di questi territori, al fine di permettergli di trovare nuove forme di sviluppo cercando anche di attivare nuovi investimenti".



Nardi: Risorse fondamentali

"I 6,5 milioni di euro stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico per sostenere le imprese di Massa rappresentano risorse fondamentali per promuovere il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per attrarre nuovi investimenti e creare nuova e qualificata occupazione": è quanto dichiara Martina Nardi, capogruppo Pd in Commissione Attività produttive della Camera, sui finanziamenti alle aree di crisi industriale.



"L'erogazione dei contributi è inoltre il segno tangibile dell'attenzione del governo nei confronti del nostro territorio e potrà interessare una vasta platea di beneficiari a partire dalle reti d'impresa", conclude la deputata.



La ripartizione

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico per queste aree sono circa 30 milioni di euro e sono così suddivise: 11,5 milioni per il Cratere sismico aquilano; 10 milioni per l’area di Livorno ; 6,5 milioni per Massa Carrara; 2 milioni per il Friuli Venezia Giulia.

Con le riaperture degli sportelli, le imprese presenti nei territori interessati usufruiranno di un incentivo fortemente rinnovato, con procedure più semplici e tempi di risposta più rapidi per favorire gli investimenti strategici ad alto valore tecnologico e innovativo, attraverso progetti di riconversione e riqualificazione sostenibili, in grado di creare nuove opportunità di lavoro.